Candidato ao Senado, Mendonça Filho participa de sabatina na Rádio Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entrevista acontece nesta segunda-feira (31), das 9h às 9h30, no programa Passando a Limpo; transmissão pode ser acompanhada ao vivo

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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) participa, nesta segunda-feira (31), da série de sabatinas promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os postulantes que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal nas eleições de 2026.

A entrevista começa às 9h, dentro do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, e terá duração de 30 minutos. A sabatina será transmitida ao vivo pela emissora e pelos canais digitais do SJCC.

Durante a entrevista, Mendonça Filho será questionado sobre as propostas para um eventual mandato no Senado, o cenário político no Brasil e em Pernambuco e os principais temas que devem mobilizar o Congresso Nacional nos próximos anos.

Quem é Mendonça Filho

Mendonça Filho é deputado federal por Pernambuco e tem uma trajetória política que reúne passagens pelos poderes Legislativo e Executivo. Atualmente em seu quarto mandato como deputado federal, também foi Governador, Ministro e deputado estadual.

Entre 1991 e 1994 foi secretário de Agricultura de Pernambuco. Já entre 1991 e 2006, foi vice-governador durante os dois mandatos de Jarbas Vasconcelos e assumiu o Governo de Pernambuco, após a saída do então governador para disputar o Senado. Anos depois, entre 2016 e 2018, comandou o Ministério da Educação, durante o governo de Michel Temer.