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Política | Notícia

Candidato ao Senado, Mendonça Filho participa de sabatina na Rádio Jornal

Entrevista acontece nesta segunda-feira (31), das 9h às 9h30, no programa Passando a Limpo; transmissão pode ser acompanhada ao vivo

Por Pedro Beija Publicado em 30/08/2026 às 19:02
O candidato ao Senado Mendon&ccedil;a Filho (PL) &eacute; o entrevistado da R&aacute;dio Jornal na segunda-feira (31), dentro do ciclo de sabatinas do SJCC com os postulantes de Pernambuco &agrave; Casa Alta
O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) é o entrevistado da Rádio Jornal na segunda-feira (31), dentro do ciclo de sabatinas do SJCC com os postulantes de Pernambuco à Casa Alta - Divulgação

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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) participa, nesta segunda-feira (31), da série de sabatinas promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os postulantes que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal nas eleições de 2026.

A entrevista começa às 9h, dentro do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, e terá duração de 30 minutos. A sabatina será transmitida ao vivo pela emissora e pelos canais digitais do SJCC.

Durante a entrevista, Mendonça Filho será questionado sobre as propostas para um eventual mandato no Senado, o cenário político no Brasil e em Pernambuco e os principais temas que devem mobilizar o Congresso Nacional nos próximos anos.

Quem é Mendonça Filho

Mendonça Filho é deputado federal por Pernambuco e tem uma trajetória política que reúne passagens pelos poderes Legislativo e Executivo. Atualmente em seu quarto mandato como deputado federal, também foi Governador, Ministro e deputado estadual.

Entre 1991 e 1994 foi secretário de Agricultura de Pernambuco. Já entre 1991 e 2006, foi vice-governador durante os dois mandatos de Jarbas Vasconcelos e assumiu o Governo de Pernambuco, após a saída do então governador para disputar o Senado. Anos depois, entre 2016 e 2018, comandou o Ministério da Educação, durante o governo de Michel Temer.

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