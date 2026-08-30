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Política | Notícia

Após cartaz apócrifo contra Raquel Lyra, campanhas de João Campos e Ivan Moraes repudiam material

Peças com acusações contra a governadora apareceram em pontos do Recife neste domingo; campanha de Raquel avalia providências jurídicas

Por Pedro Beija Publicado em 30/08/2026 às 15:23
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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) - TV JORNAL

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Cartazes apócrifos com ataques à governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) apareceram em diferentes pontos do Recife neste domingo (30). Os materiais, que não apresentam identificação de autoria, trazem acusações contra a candidata e imagens manipuladas.

Após a circulação das peças, a Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato ao Governo João Campos (PSB), e o também candidato Ivan Moraes (PSOL) repudiaram publicamente o conteúdo e defenderam a identificação e responsabilização dos responsáveis.

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A campanha de Raquel ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o episódio. Segundo apuração do JC, a equipe da governadora avalia as providências jurídicas que serão adotadas diante dos materiais, inclusive para buscar a identificação dos autores.

Um dos cartazes traz uma fotografia de Raquel acompanhada da frase “Ela matou o marido para ganhar a eleição”. A peça faz referência ao ex-marido da governadora, Fernando Lucena, que morreu em outubro de 2022.

Outro material utiliza uma montagem em que Raquel aparece abraçada ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), acompanhada da expressão “chapa anti-Lula”. A imagem apresentada no cartaz não corresponde a um registro real conhecido dos dois políticos juntos naquela situação.

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Em uma terceira peça, a governadora é colocada ao lado de Elize Matsunaga e Flordelis, também por meio de montagem, sob a frase “Matadoras de maridos”.

Os materiais não informam quem produziu, contratou ou realizou a distribuição dos cartazes.

Frente Popular pede investigação

Em nota divulgada neste domingo, a Frente Popular afirmou que adotará medidas perante a Justiça Eleitoral para que a produção e a disseminação de conteúdos apócrifos contra candidaturas sejam investigadas.

A coligação de João Campos defendeu que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

“Não aceitaremos ataques anônimos, crimes contra a honra ou qualquer prática que viole a legislação eleitoral e tente degradar o debate público”, afirmou a Frente Popular.

A coligação acrescentou que seguirá fazendo uma campanha “limpa, responsável e baseada em propostas, com respeito à democracia e, sobretudo, ao povo pernambucano”.

Ivan Moraes presta solidariedade a Raquel

O candidato do PSOL, Ivan Moraes, também repudiou os cartazes e prestou solidariedade à governadora.

“A pessoa ou quadrilha responsável pelos cartazes ofensivos contra a governadora precisa ser identificada e responsabilizada urgentemente. Não se pode compactuar com um absurdo desses”, afirmou.

Ivan ainda defendeu que a apuração sobre a autoria seja “profunda e exemplar” e encerrou a manifestação declarando solidariedade a Raquel Lyra.

 

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