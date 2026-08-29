TRE-PE manda páginas de internet apagarem publicações sobre suposto 'gabinete do ódio' no governo Raquel Lyra
Decisão do desembargador eleitoral relator, Luiz Mendonça de Araújo, neste sábado (29), aplica-se aos perfis @seremosresistencia e @bregabregoso
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou, neste sábado (29), que dois perfis de internet apaguem publicações que fazem referência a um suposto "gabinete do ódio" no governo Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição.
A decisão do desembargador eleitoral relator, Luiz Mendonça de Araújo, ocorreu após representação com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação Pernambuco de Coração, por Raquel Lyra e pela vice-governadora, Priscila Krause.
A petição indicou que os perfis de Instagram @seremosresistencia, @bregabregoso, @@recifeordinario e @pernambucoposting fizeram publicações inverídicas e descontextualizadas usando trecho de uma reportagem da RecordTV que fala sobre "adicionando-lhes legendas e textos sobrepostos que teriam distorcido o conteúdo original, afirmando categoricamente a existência de um 'Gabinete do Ódio' financiado pelo Governo do Estado para atacar candidato adversário [João Campos, do PSB]".
Na decisão, o desembargador afirmou que se verificou a "plausibilidade" das alegações apresentadas na petição.
Araújo citou que a postagem do perfil @bregabregoso inseriu o seguinte texto na legenda da publicação: "URGENTE! Jornal da Record revela gravação que detalha ‘Gabinete do ódio’ operado dentro do Governo Raquel Lyra para atacar João Campos!".
Na avaliação do magistrado, a reportagem da RecordTV não mencionou a comprovação da existência de um esquema de ataques virtuais, "mas sim reúne suspeitas que indicariam, segundo os jornalistas responsáveis, uma estrutura voltada à disseminação de notícias falsas". Pontuou, ainda, que "sequer haveria investigação formal em curso na Polícia Federal por esses fatos".
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O desembargador também analisou a publicação do perfil @seremosresistencia.
"Constato que se faz presente a descontextualização, na medida em que a reportagem não revela ou 'desmascara' a existência de tal gabinete dentro do governo. O conteúdo desinforma ao transformar suspeitas jornalísticas em conclusões irrefutáveis."
Além de determinar a retirada das publicações em até 24 horas sob pena de multa diária de R$ 15 mil, Luiz Mendonça ordenou que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, responsável pelo Instagram, forneça, em dois dias, os dados cadastrais, registros de conexão e de acesso a aplicações de internet necessários à inequívoca identificação dos responsáveis pelos perfis @bregabregoso, @recifeordinario e @pernambucoposting.
A reportagem do JC verificou que as duas publicações analisadas pelo desembargador já foram retiradas do ar.