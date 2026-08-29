"Não deixe um voto escapar": Raquel Lyra mira indecisos para ampliação de votos
Raquel reforça estratégia de conquistar voto a voto em comunidade onde adversários mantêm presença política histórica
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) intensificou neste sábado (28) a busca por votos em um dos territórios tradicionalmente ligados à oposição. Em caminhada pela comunidade do Bode, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, a governadora pediu aos apoiadores que abordem eleitores indecisos e até mesmo pessoas que votam na oposição, numa tentativa de ampliar sua presença eleitoral em áreas onde seus adversários mantêm força histórica. “Não deixa um voto escapar da mão. Conversa com os indecisos, conversa com quem vota na oposição, mas não sabe bem por quê”, afirmou.
Durante o discurso, Raquel reconheceu a maior presença de bandeiras adversárias nas ruas, mas tentou transformar a percepção em argumento para a mobilização de sua militância. “Ah, a do outro tem mais bandeira, tem mesmo, você sabe que sempre foi assim”, disse.
Em seguida, orientou os apoiadores a usarem outros símbolos para levar sua candidatura às ruas. “Bota uma bandeira roxa, rosa, bota a camisa de Pernambuco e leva o 55 na mão”, afirmou. A governadora também defendeu que sua campanha seja sustentada pela avaliação da gestão, citando investimentos em estradas, hospitais, assistência, abastecimento de água e geração de empregos.
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A passagem pelo Bode também expôs a diversidade política do território. Ao longo do percurso, foram vistos eleitores ligados à oposição e bandeiras de adversários nas fachadas de algumas casas. Ao mesmo tempo, apoiadores de Raquel circularam com camisas personalizadas, entre elas uma com a inscrição “Raquel Lyra Futebol Clube”.
Mendonça Filho
Também foram observados simpatizantes usando uma camisa que mesclava referências à governadora e ao candidato a presidência Flávio Bolsonaro. A movimentação ocorreu em meio à presença do deputado federal e candidato ao Senado Mendonça Filho (PL), que acompanhou de perto a agenda. Embora não integre a chapa majoritária de Raquel, Mendonça esteve presente.
Mendonça ainda vem utilizando dois jingles na campanha: um com semelhanças com a música usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outro que dialoga com o jingle de Raquel, substituindo a referência a “mainha” por “painho”.
Senado
A presença do candidato do PL chamou atenção também pela estratégia adotada durante o ato.Durante seu discurso Raquel optou por não faze-lo em frente a uma casa e não no trio onde Mendonça Filho estava. Já o candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP), que integra oficialmente a chapa da governadora, apareceu apenas no momento do discurso. Túlio Gadêlha (PSB), por sua vez, participou da caminhada porta a porta ao lado da governadora.
Questionado sobre a presença de Mendonça, Túlio Gadêlha minimizou eventuais divergências e defendeu a convivência entre diferentes correntes políticas. “Eu não tenho problema não com Mendonça, eu não faço política com ódio. A democracia é assim. A gente conviver e respeitar que a gente está diferente”, afirmou.
Na avaliação do candidato, a presença de diferentes nomes no mesmo espaço não compromete sua defesa da aliança. “A gente vai mostrar que o nosso palanque é o melhor para Pernambuco. Com Raquel, com Lula”, completou.
Raquel Lyra
No discurso, Raquel também buscou reforçar a disposição de permanecer à frente do Estado por mais um mandato. “Eu estou pronta para governar Pernambuco nos quatro anos”, declarou. A governadora afirmou que sua campanha deve continuar concentrada na rua e pediu empenho aos aliados até o fim da disputa.
A segurança pública também entrou no roteiro da agenda. Ao ser questionada pelo SJCC se a melhora dos indicadores de criminalidade já havia chegado ao Bode, Raquel citou os números oficiais do Estado e afirmou que Pernambuco vive o período mais seguro desde o início da série histórica dos indicadores, em 2002. Ressalvou, porém, que os resultados ainda estão aquém do que considera necessário.
A governadora mencionou investimentos de R$ 2,3 bilhões na área, a contratação de mais de 7 mil profissionais e a previsão de edital para 3,9 mil novos cargos. Também citou a distribuição de mais de 25 mil pistolas, renovação de viaturas e investimentos em aeronaves, drones e sistemas de inteligência.
Presença Familiar
A agenda contou ainda com uma presença familiar, depois de o filho mais velho da governadora, João Lyra, aparecer em compromissos da campanha, desta vez foi a mãe de Raquel, Mércia Lyra, quem acompanhou a caminhada. Em breve fala aos apoiadores, ela apresentou a filha como uma “missionária” dedicada à vida pública e pediu continuidade ao projeto político. “E agora mais ainda, com mais quatro anos só de trabalho, trabalho, trabalho para melhorar a vida do povo”, afirmou.
Além de Mendonça Filho, Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte, participaram da mobilização a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, e os candidatos a deputado Daniel Coelho, Ni do Badoque e Lupércio.