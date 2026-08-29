De olho no Agreste, João Campos faz aceno ao MST no berço político de Raquel Lyra
Candidato do PSB ao governo de Pernambuco visitou assentamento em Caruaru e criticou vácuo de investimentos no setor produtivo do campo
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O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, cumpriu agenda neste sábado (29) no Assentamento Normandia, em Caruaru, no Agreste. O movimento carrega apelo simbólico: o município é a principal vitrine política e reduto eleitoral da atual governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD).
Durante o encontro com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Campos esteve acompanhado de companheiros de chapa — o candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), e o senador Humberto Costa (PT), que busca a reeleição — além da deputada estadual Rosa Amorim (PT), candidata à deputada federal.
Em discurso focado no papel indutor do Estado, o socialista defendeu prioridade orçamentária para a infraestrutura no campo, compras públicas diretas e o combate à atuação dos atravessadores na produção agrícola.
"O Estado tem que ser sócio da agricultura familiar. O Estado precisa colocar dinheiro para fazer infraestrutura, garantir compra pública e tirar a força do atravessador, que muitas vezes sufoca quem está produzindo. A gente precisa governar com largueza, cuidando de quem é pequeno e fazendo a infraestrutura do Estado chegar na ponta", afirmou.
Além dos acenos ao campo, o candidato aproveitou a passagem por Caruaru para mirar em um dos pontos sensíveis da gestão estadual: a infraestrutura de saúde local.
Campos defendeu a construção do Hospital da Criança do Agreste, a reabertura do Hospital Regional Jesus Nazareno e o reforço em equipamentos de média e alta complexidade na região, como novas máquinas de radioterapia e expansão dos serviços de oncologia e fisioterapia.
Na ocasião, representantes do MST entregaram ao candidato uma carta de compromissos com reivindicações que vão além da reforma agrária tradicional, englobando acesso à água, moradia, saneamento, educação rural e saúde.
A deputada Rosa Amorim ressaltou que as demandas atuais do setor produtivo do campo exigem "dignidade de vida e serviços essenciais".