'Taxa das blusinhas' deve ser votada na semana que vem
A taxa das blusinhas é o apelido dado à cobrança de Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 em plataformas
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A senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como "Leila do Vôlei", afirmou que deve preservar o texto inicial da medida provisória que derruba a "taxa das blusinhas", mas disse que vai avaliar em conjunto com o governo as sugestões de parlamentares para, eventualmente, fazer acréscimos de "boas iniciativas".
A taxa das blusinhas é o apelido dado à cobrança de Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 em plataformas estrangeiras de e-commerce, como Shopee, Shein e AliExpress.
Na manhã de quinta, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) foi oficializado como presidente da comissão mista sobre a MP, e designou Leila como relatora, a partir de acordo firmado durante a semana. O anúncio de que Lopes seria o presidente do colegiado foi feito na quarta-feira, pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em rede social.
Ao tomar posse, Lopes defendeu a justiça tributária e disse que os brasileiros têm direito ao acesso a compras internacionais como os mais ricos. "Queremos justiça tributária para os que ganham menos."
FORÇA-TAREFA
Na ocasião, a relatora também disse que se reuniria com o governo na tarde de ontem, e que haverá uma "força-tarefa" no fim de semana para apresentar o texto na segunda. "Sou absolutamente a favor do texto inicial, mas não deixaremos de conversar com todos", afirmou Leila. Se aprovada no colegiado, a MP ainda será submetida aos plenários da Câmara e do Senado. O texto perde a validade em 8 de setembro se não houver aprovação nas duas Casas.
Segundo ela e o deputado Reginaldo Lopes, a reunião com técnicos que acompanham o assunto no Palácio do Planalto serviria para discutir as emendas apresentadas pelos senadores. Leila afirmou que são pelo menos 112 emendas a serem analisadas.
"A gente tem visto nas emendas boas iniciativas. A gente vai preservar o texto, eu quero já adiantar para vocês. O que nós podemos fazer é acrescentar, de repente, algo que seja interessante ao texto. Como eu falei, (há) várias iniciativas interessantes, não vou descrevê-las aqui, agora, porque eu preciso me inteirar de todas."
Questionada sobre a carta da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que apontou o risco para 100 mil empregos com a MP, Leila disse que não há previsão de, por exemplo, oferecer uma compensação às empresas nacionais. "A gente vai avaliar. Eu não vou declarar para vocês que a gente pensa nessa possibilidade. Como eu falei, nós gostamos do texto."
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De acordo com Lopes, a expectativa é de que o relatório da MP seja apresentado e aprovado na comissão mista na segunda-feira, e analisado nos plenários da Câmara e do Senado entre terça-feira e quarta-feira da semana que vem.
Relatora diz que é a favor da isenção total do imposto
A senadora Leila Barros afirmou que, se procurada por representantes de setores empresariais contrários à isenção da taxa de importação, poderá se reunir para debater o tema. "Aquelas que me procurarem, sim (poderá haver encontro). Ninguém me procurou. Mandaram nota, é isso. Nós estamos à disposição."
Leila disse também que é a favor da isenção integral do imposto, e não apenas a redução. "O que nós queremos é a isenção", afirmou.
A senadora declarou ainda que vai descartar emendas que possam representar bombas fiscais, como isenções para produtos nacionais. "Estão descartadas. Pontualmente, há algumas boas iniciativas que nós vamos levar para o debate interno", disse.
O destravamento da pauta da taxa das blusinhas e do fim da escala de trabalho 6x1 ocorre após a reaproximação entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.