Raquel Lyra pede à Justiça que João Campos esclareça acusação sobre "milícia digital"

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Governadora e candidata à reeleição apresentou interpelação criminal após candidato socialista relacionar suposto "gabinete do ódio" ao Palácio

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) apresentou à Justiça uma interpelação criminal para que o candidato João Campos (PSB) esclareça a quem se referiu ao afirmar que “quem senta na cadeira para governar Pernambuco” não poderia coordenar uma suposta “milícia digital”. A medida foi divulgada pela campanha da governadora nesta sexta-feira (28).

A declaração de João foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (26), após a repercussão de uma reportagem da TV Record sobre um suposto esquema de páginas e perfis digitais voltados a ataques contra o socialista e outros adversários políticos.

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No vídeo, João afirmou que denunciava há mais de um ano a existência de um suposto “gabinete do ódio” e relacionou a estrutura ao Palácio do Campo das Princesas.

“Quem senta na cadeira para governar Pernambuco não pode estar coordenando uma milícia digital para atacar os seus adversários, nem usar dinheiro público para isso”, afirmou o candidato na ocasião.

A interpelação apresentada por Raquel tem como fundamento o artigo 144 do Código Penal, que permite a quem se considera ofendido por referências, alusões ou frases pedir explicações em juízo. A medida não representa, neste momento, uma queixa-crime ou um pedido de condenação contra João.

Raquel pede identificação

Segundo a campanha da governadora, a interpelação busca fazer com que João identifique de maneira precisa a quem atribuiu a coordenação da suposta estrutura e apresente os fatos nos quais baseou a declaração.

Na peça, a defesa de Raquel argumenta que João não teria feito apenas uma crítica política, mas atribuído à administração estadual a liderança de uma estrutura clandestina voltada à prática de atos ilícitos.

Os advogados também sustentam que o emprego da expressão “milícia digital”, sem a identificação dos supostos responsáveis, teria ultrapassado os limites da crítica política.

Com a medida, Raquel pede que o socialista esclareça o destinatário das declarações e os elementos utilizados para fazer a acusação.

Segundo trecho da interpelação divulgado pela campanha, quem faz uma acusação dessa natureza “tem o dever de nominar a pessoa a quem acusa e se responsabilizar pelos seus atos”.

Caso do suposto “gabinete do ódio”

As declarações de João ocorreram após a TV Record exibir uma reportagem que apontou Amisadai Andrade da Silva, então servidor do Governo de Pernambuco, como responsável por uma rede de páginas e perfis que publicava conteúdos contra o candidato do PSB.

Em uma gravação exibida pela emissora, Amisadai afirma ter se reunido com integrantes do Governo do Estado e relata que o grupo do qual fazia parte teria sido apontado como um “canal para tentar desidratar” João.

Amisadai ocupava o cargo de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco e foi exonerado pelo Governo do Estado na quarta-feira (26).

Raquel nega participação em qualquer estrutura destinada a ataques contra adversários políticos. A campanha da governadora tem classificado as acusações da Frente Popular como sem provas e afirma que a candidata conduz sua campanha “à luz do dia, com nome, rosto e assinatura”.

Na quinta-feira (27), os advogados da coligação de João anunciaram uma série de medidas para pedir a investigação do caso, entre elas uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e representações a órgãos de controle.

Nesta sexta, João voltou a falar sobre o episódio e afirmou que as acusações deverão ser tratadas pela Justiça e pela polícia. O socialista também acusou a campanha de Raquel de ter “assumido a liderança” do suposto gabinete após a exoneração de Amisadai, afirmação que a candidata adversária nega.