fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra inicia guia eleitoral no rádio dizendo que encontrou a casa desarrumada

Em formato de entrevista, programa da governadora lista entregas, exibe depoimentos de eleitores e traz PSDB e Cidadania na vinheta final da coligação

Por Ryann Albuquerque Publicado em 28/08/2026 às 8:19
Raquel Lyra em campanha
Raquel Lyra em campanha - Janaína Pepeu

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) iniciou, nesta sexta-feira (28), sua participação no guia eleitoral no rádio com um programa em formato de entrevista, no qual afirmou ter encontrado, ao assumir o governo de Pernambuco, a “casa desarrumada”.

Ao longo dos 4 minutos e 3 segundos de propaganda, a candidata listou ações da gestão em áreas como segurança, educação, saúde e infraestrutura, além de exibir depoimentos de eleitores e apresentar a composição da coligação Pernambuco de Coração.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A peça é aberta por um jingle com a marca da campanha e passa a um diálogo entre uma apresentadora e a candidata. A primeira pergunta é sobre o que a governadora encontrou ao assumir o cargo.

Na resposta, Raquel Lyra afirma que encontrou "a casa desarrumada", com "obra parada por todo canto", serviços sucateados e projetos que nem existiam, em um governo que, segundo ela, havia perdido a capacidade de planejar e de executar.

A gestão anterior, do PSB, não é citada pelo nome. A governadora diz que foi preciso ajustar as contas, preparar projetos e buscar recursos e parcerias.

Leia Também

Balanço da Gestão

Em seguida, a candidata apresenta um balanço de "pouco mais de três anos e meio" de governo, com menções a segurança, educação, saúde, estradas, ônibus, cozinhas comunitárias, creches, água e moradias. Ela afirma que o compromisso para o próximo mandato é fazer Pernambuco "voltar a ser líder do Nordeste e referência para o Brasil inteiro" e diz que o eleitor não quer "voltar ao passado".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O programa exibe depoimentos de eleitores identificados como moradores de Vitória de Santo Antão, Paulista e Lagoa do Itaenga. Um deles retoma o termo "invisíveis", usado pela candidata desde a campanha de 2022. A apresentadora chama o movimento de "onda roxa" e a governadora afirma sentir a receptividade nas ruas.

A vinheta final soletra a composição da coligação Pernambuco de Coração, formada por PSD, Federação União Progressista, Podemos, Avante e Federação PSDB-Cidadania. O PSDB é o partido pelo qual Raquel Lyra se elegeu governadora, antes de migrar para o PSD.

O guia não faz referência às acusações apresentadas pela Frente Popular, que anunciou nesta quinta-feira (27) uma AIJE contra a governadora no TRE-PE por supostos abusos de poder político e econômico.

Em nota, a campanha de Raquel Lyra classificou as acusações como baseadas em "denúncia sem provas", afirmou que a governadora determinou a exoneração do servidor citado na reportagem da TV Record e disse que o caso será enfrentado "na Justiça".

Leia também

Começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito, com João Campos e Raquel Lyra concentrando maior tempo de TV
Eleições 2026

Começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito, com João Campos e Raquel Lyra concentrando maior tempo de TV
Flávio Bolsonaro vai anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro vai anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo

Compartilhe

Tags

Imagem de Ryann Albuquerque

Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.