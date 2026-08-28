Raquel Lyra inicia guia eleitoral no rádio dizendo que encontrou a casa desarrumada
Em formato de entrevista, programa da governadora lista entregas, exibe depoimentos de eleitores e traz PSDB e Cidadania na vinheta final da coligação
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) iniciou, nesta sexta-feira (28), sua participação no guia eleitoral no rádio com um programa em formato de entrevista, no qual afirmou ter encontrado, ao assumir o governo de Pernambuco, a “casa desarrumada”.
Ao longo dos 4 minutos e 3 segundos de propaganda, a candidata listou ações da gestão em áreas como segurança, educação, saúde e infraestrutura, além de exibir depoimentos de eleitores e apresentar a composição da coligação Pernambuco de Coração.
A peça é aberta por um jingle com a marca da campanha e passa a um diálogo entre uma apresentadora e a candidata. A primeira pergunta é sobre o que a governadora encontrou ao assumir o cargo.
Na resposta, Raquel Lyra afirma que encontrou "a casa desarrumada", com "obra parada por todo canto", serviços sucateados e projetos que nem existiam, em um governo que, segundo ela, havia perdido a capacidade de planejar e de executar.
A gestão anterior, do PSB, não é citada pelo nome. A governadora diz que foi preciso ajustar as contas, preparar projetos e buscar recursos e parcerias.
Balanço da Gestão
Em seguida, a candidata apresenta um balanço de "pouco mais de três anos e meio" de governo, com menções a segurança, educação, saúde, estradas, ônibus, cozinhas comunitárias, creches, água e moradias. Ela afirma que o compromisso para o próximo mandato é fazer Pernambuco "voltar a ser líder do Nordeste e referência para o Brasil inteiro" e diz que o eleitor não quer "voltar ao passado".
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O programa exibe depoimentos de eleitores identificados como moradores de Vitória de Santo Antão, Paulista e Lagoa do Itaenga. Um deles retoma o termo "invisíveis", usado pela candidata desde a campanha de 2022. A apresentadora chama o movimento de "onda roxa" e a governadora afirma sentir a receptividade nas ruas.
A vinheta final soletra a composição da coligação Pernambuco de Coração, formada por PSD, Federação União Progressista, Podemos, Avante e Federação PSDB-Cidadania. O PSDB é o partido pelo qual Raquel Lyra se elegeu governadora, antes de migrar para o PSD.
O guia não faz referência às acusações apresentadas pela Frente Popular, que anunciou nesta quinta-feira (27) uma AIJE contra a governadora no TRE-PE por supostos abusos de poder político e econômico.
Em nota, a campanha de Raquel Lyra classificou as acusações como baseadas em "denúncia sem provas", afirmou que a governadora determinou a exoneração do servidor citado na reportagem da TV Record e disse que o caso será enfrentado "na Justiça".