Primeiro guia eleitoral: João reforça imagem ao lado de Lula, Raquel usa tom emotivo para reafirmar defesa da gestão

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Socialista também recorreu a Arraes e Eduardo Campos, enquanto governadora relembrou trajetória pessoal e dificuldades do início da gestão

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Teve início nesta sexta-feira (28) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em todo o país, com programas dos candidatos a governador, senador e deputado estadual. Em Pernambuco, dos oito postulantes ao Governo, apenas João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) têm direito a tempo nos blocos do horário eleitoral.

Os primeiros programas dos três apresentaram estratégias distintas: o socialista reforçou a imagem ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e recorreu à história política do Estado; a governadora adotou tom mais pessoal e emotivo para defender os resultados da gestão; e o candidato do PSOL utilizou o tempo disponível para se apresentar ao eleitorado.

João recorre à história de Pernambuco e reforça parceria com Lula

O candidato do PSB apostou no discurso de recuperação do protagonismo de Pernambuco, recorrendo à história do Estado e associando sua candidatura ao presidente Lula, aos ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos e ao escritor Ariano Suassuna.

“A gente não está aqui para assistir à história acontecer. Pernambuco nasceu para liderar”, diz a locução nos momentos iniciais do programa de João.

A partir daí, a propaganda recupera imagens e referências a Arraes, Ariano e Eduardo, pai do candidato, para sustentar a mensagem de que “o passado nos aponta a direção do futuro”. A própria trajetória de João é inserida nessa narrativa, com a afirmação de que “o menino cresceu e foi abraçado pelo povo”.

O programa também apresenta realizações da gestão do socialista na Prefeitura do Recife. A campanha destaca que as entregas na capital foram feitas com um orçamento que, segundo a peça, é cerca de seis vezes menor que o disponível para o Governo de Pernambuco. A comparação serve de base para a defesa de que o Estado “tem pressa de voltar a liderar”.

A segunda metade do guia de João passa a focar na imagem do socialista ao lado de Lula, com o presidente pedindo votos para o ex-prefeito do Recife. A propaganda associa os dois à origem pernambucana e afirma que João e Lula, “como bons pernambucanos”, não querem apenas “fazer mais um governo”, mas “fazer história”.

Na parte dedicada às propostas, a campanha voltou a destacar a promessa de construir quatro novos hospitais em Pernambuco, uma das principais bandeiras apresentadas por João desde o início da disputa.

Raquel adota tom emotivo e relembra caminhada como governadora

Raquel escolheu um tom mais pessoal e emotivo para iniciar a propaganda. A governadora aparece olhando diretamente para a câmera, em uma sequência sem cortes e com alguns segundos de silêncio antes de começar a falar.

Ela relembra a trajetória desde a eleição de 2022 e relaciona a experiência no Governo à própria caminhada pessoal. A partir desse relato, Raquel passa a defender o trabalho realizado durante o primeiro mandato e as dificuldades enfrentadas no início da administração.

“A gente não pegou a casa arrumada. Deu mais trabalho”, afirma.

A frase reforça um dos principais argumentos utilizados pela governadora na campanha pela reeleição: o de que os primeiros anos foram necessários para reorganizar o Estado antes de acelerar investimentos e entregas.

O programa apresenta ações do Governo e sustenta que Pernambuco vive atualmente um momento diferente daquele encontrado por Raquel no início de 2023. A governadora também afirma que sua gestão conseguiu “resgatar a autoestima de Pernambuco”.

“Pernambuco voltou”, diz a candidata ao resumir o balanço do mandato.

Ao final, Raquel reafirma o pedido por mais quatro anos à frente do Governo e encerra o primeiro programa com uma expressão que tem repetido durante a campanha: “Vamos pra cima”.

Ivan se apresenta ao eleitor

Com apenas 35 segundos no bloco destinado aos candidatos ao Governo, Ivan Moraes (PSOL) utilizou o primeiro programa principalmente para se apresentar ao eleitorado. A peça destacou a trajetória do candidato e introduziu sua candidatura na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.