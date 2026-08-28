No primeiro guia do Senado no rádio, candidatos apostam em trajetórias, propostas e alianças
Eduardo da Fonte, Túlio Gadelha, Mendonça Filho e Paulo Rubem tiveram peças veiculadas; Humberto Costa e Marília Arraes ainda não apareceram
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O primeiro programa dos candidatos ao Senado por Pernambuco no rádio foi ao ar nesta manhã de sexta-feira (28) com peças de Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadelha (PSD), da coligação Pernambuco de Coração, de Mendonça Filho (PL) e de Paulo Rubem Santiago (Rede), da Frente Pernambuco de Luta.
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), da Frente Popular de Pernambuco, ainda não tiveram suas peças veiculadas no bloco desta manhã, embora a chapa tenha o maior tempo na disputa pelas duas vagas.
Eduardo da Fonte
Eduardo da Fonte abriu o programa com uma crítica ao formato das campanhas. Apresentado pelo locutor como empresário e deputado federal em cinco mandatos, ele afirmou que a partir de agora o eleitor veria "um monte de candidatos fazendo dancinhas, pulando e prometendo o impossível" e disse que promete não ser um deles.
O candidato assumiu como compromisso levar ao Senado a proibição do uso de redes sociais por menores de 14 anos. A peça também destacou sua atuação na cobrança pela redução da conta de energia e trouxe depoimentos de eleitores.
Túlio Gadelha
A peça de Túlio Gadelha foi construída a partir de sua associação à governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), com o mote "É Túlio e Raquel". O programa exibe a fala em que Raquel apresenta o nome dele como candidato ao Senado pelo PSD e agradece a "confiança de quem não escolheu o caminho mais fácil", em referência à mudança de campo político do deputado, eleito em 2018 e reeleito em 2022.
Na sequência, Túlio cita sete leis federais aprovadas com sua assinatura e mais de R$ 280 milhões em investimentos por emendas destinadas com consulta pública, iniciativa que, segundo ele, envolveu mais de um milhão de pernambucanos em 165 municípios.
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Mendonça Filho
Mendonça Filho usou seu tempo para reconstruir a trajetória pessoal e administrativa. Ele se apresentou como belo-jardinense e recifense, falou dos valores familiares e afirmou que nunca buscou "caminho fácil".
Listou projetos de irrigação e abastecimento no Agreste e no Sertão, o Porto de Suape, a duplicação da BR-232 e a educação em tempo integral, que disse ter expandido como governador e nacionalizado como ministro da Educação. Encerrou dizendo que o poder nunca subiu à sua cabeça e que quer ser senador para trabalhar pelas pessoas.
Paulo Rubem
Com o menor tempo, Paulo Rubem Santiago se apresentou como professor da UFPE e doutor em Educação e resumiu a candidatura em torno da defesa da escola pública e da valorização dos profissionais da educação básica e do ensino superior, pedindo voto como "o senador da Educação".