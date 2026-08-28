No primeiro guia do Senado no rádio, candidatos apostam em trajetórias, propostas e alianças

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Eduardo da Fonte, Túlio Gadelha, Mendonça Filho e Paulo Rubem tiveram peças veiculadas; Humberto Costa e Marília Arraes ainda não apareceram

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O primeiro programa dos candidatos ao Senado por Pernambuco no rádio foi ao ar nesta manhã de sexta-feira (28) com peças de Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadelha (PSD), da coligação Pernambuco de Coração, de Mendonça Filho (PL) e de Paulo Rubem Santiago (Rede), da Frente Pernambuco de Luta.

Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), da Frente Popular de Pernambuco, ainda não tiveram suas peças veiculadas no bloco desta manhã, embora a chapa tenha o maior tempo na disputa pelas duas vagas.

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Eduardo da Fonte

Eduardo da Fonte abriu o programa com uma crítica ao formato das campanhas. Apresentado pelo locutor como empresário e deputado federal em cinco mandatos, ele afirmou que a partir de agora o eleitor veria "um monte de candidatos fazendo dancinhas, pulando e prometendo o impossível" e disse que promete não ser um deles.

O candidato assumiu como compromisso levar ao Senado a proibição do uso de redes sociais por menores de 14 anos. A peça também destacou sua atuação na cobrança pela redução da conta de energia e trouxe depoimentos de eleitores.

Túlio Gadelha

A peça de Túlio Gadelha foi construída a partir de sua associação à governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), com o mote "É Túlio e Raquel". O programa exibe a fala em que Raquel apresenta o nome dele como candidato ao Senado pelo PSD e agradece a "confiança de quem não escolheu o caminho mais fácil", em referência à mudança de campo político do deputado, eleito em 2018 e reeleito em 2022.

Na sequência, Túlio cita sete leis federais aprovadas com sua assinatura e mais de R$ 280 milhões em investimentos por emendas destinadas com consulta pública, iniciativa que, segundo ele, envolveu mais de um milhão de pernambucanos em 165 municípios.

Mendonça Filho

Mendonça Filho usou seu tempo para reconstruir a trajetória pessoal e administrativa. Ele se apresentou como belo-jardinense e recifense, falou dos valores familiares e afirmou que nunca buscou "caminho fácil".

Listou projetos de irrigação e abastecimento no Agreste e no Sertão, o Porto de Suape, a duplicação da BR-232 e a educação em tempo integral, que disse ter expandido como governador e nacionalizado como ministro da Educação. Encerrou dizendo que o poder nunca subiu à sua cabeça e que quer ser senador para trabalhar pelas pessoas.

Paulo Rubem

Com o menor tempo, Paulo Rubem Santiago se apresentou como professor da UFPE e doutor em Educação e resumiu a candidatura em torno da defesa da escola pública e da valorização dos profissionais da educação básica e do ensino superior, pedindo voto como "o senador da Educação".



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