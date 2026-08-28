Na Bahia, Lula pede a apoiadores 'esforço incomum' para impedir vitórias da oposição

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Em discurso em Salvador, o candidato à reeleição destacou que são 36 dias cruciais para consolidar a "vitória no Brasil e na Bahia"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a apoiadores nesta sexta-feira, 28, para fazer um "esforço incomum" para impedir que a oposição vença a disputa pela Presidência e pelos governos estaduais. Em discurso em Salvador, o candidato à reeleição destacou que são 36 dias cruciais para consolidar a "vitória no Brasil e na Bahia".

"São 36 dias que a gente tem de fazer um esforço incomum para que a gente não deixe o povo ser vítima de mentira, não deixe o povo ficar sendo enganado pela internet e para que a gente não permita que o Brasil tenha um retrocesso", disse o presidente.

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Lula afirmou também que o governo tem "muito a fazer" e disse que as gestões petistas possuem o histórico de cumprir promessas de campanha.

Entre as promessas de Lula, está a melhoria da qualidade de educação e a formação de profissionais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Lula também declarou que é preciso tornar o Brasil um exemplo no combate à violência contra a mulher.

Sobre a Petrobras, ele declarou que a estatal precisa se tornar uma empresa de energia, e não apenas uma exploradora de petróleo.

No discurso, Lula também explorou um mote que está sendo costumeiramente utilizado pela campanha, que é o da soberania nacional, especialmente após os embates com a política externa dos Estados Unidos.

O presidente e candidato à reeleição disse que a política externa passará a ser "ativa e altiva". "Quem dá ordens são os brasileiros", disse.