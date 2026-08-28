fechar
Política | Notícia

Na Bahia, Lula pede a apoiadores 'esforço incomum' para impedir vitórias da oposição

Em discurso em Salvador, o candidato à reeleição destacou que são 36 dias cruciais para consolidar a "vitória no Brasil e na Bahia"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/08/2026 às 21:28
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a apoiadores nesta sexta-feira, 28, para fazer um "esforço incomum" para impedir que a oposição vença a disputa pela Presidência e pelos governos estaduais. Em discurso em Salvador, o candidato à reeleição destacou que são 36 dias cruciais para consolidar a "vitória no Brasil e na Bahia".

"São 36 dias que a gente tem de fazer um esforço incomum para que a gente não deixe o povo ser vítima de mentira, não deixe o povo ficar sendo enganado pela internet e para que a gente não permita que o Brasil tenha um retrocesso", disse o presidente.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Lula afirmou também que o governo tem "muito a fazer" e disse que as gestões petistas possuem o histórico de cumprir promessas de campanha.

Entre as promessas de Lula, está a melhoria da qualidade de educação e a formação de profissionais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Lula também declarou que é preciso tornar o Brasil um exemplo no combate à violência contra a mulher.

Sobre a Petrobras, ele declarou que a estatal precisa se tornar uma empresa de energia, e não apenas uma exploradora de petróleo.

No discurso, Lula também explorou um mote que está sendo costumeiramente utilizado pela campanha, que é o da soberania nacional, especialmente após os embates com a política externa dos Estados Unidos.

O presidente e candidato à reeleição disse que a política externa passará a ser "ativa e altiva". "Quem dá ordens são os brasileiros", disse.

Leia também

Começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito, com João Campos e Raquel Lyra concentrando maior tempo de TV
Eleições 2026

Começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito, com João Campos e Raquel Lyra concentrando maior tempo de TV
Flávio Bolsonaro vai anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro vai anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.