Lula diz em nota que fotos com Roberta Luchsinger não significam relação pessoal

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A equipe de campanha de Lula disse que as fotos de Roberta com Lula ocorreram porque o presidente é "abordado por inúmeras pessoas"

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A equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em nota, que as fotos do petista ao lado da lobista Roberta Luchsinger não significam que os dois tenham uma relação pessoal. Na sabatina concedida para a TV Globo, Lula disse não conhecer Roberta e que ela nunca esteve próxima dele.

A equipe de campanha de Lula disse que as fotos de Roberta com Lula ocorreram porque o presidente é "abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos". A nota diz ainda que a fala de Lula na sabatina foi no intuito de esclarecer que nunca houve uma relação próxima entre os dois.

"O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos. A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política", diz a nota.

Durante a sabatina, ao ser questionado sobre a relação de Roberta Luchsinger com o filho, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, e com o ex-chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Ribeiro Santana, o "Marcola", Lula afirmou que não tinha conhecimento de quem seria a lobista.

"Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próxima de mim", disse o presidente.

Luchsinger é ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A Polícia Federal investiga suposto tráfico de influência da parte de Lulinha para beneficiar empresas de saúde ligadas a Luchsinger. Marcola, por sua vez, teria tido contas pagas e feito pedidos de bens caros para auxiliar a lobista em contratos no governo federal.