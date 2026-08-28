Lula disse que lobista nunca esteve ao lado dele, mas Roberta postou fotos com presidente

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Declaração do presidente do Brasil e candidato à reeleição foi feita durante sabatina da TV Globo, na noite dessa quinta-feira (28)

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Em sabatina na TV Globo nesta quinta-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que nunca viu a lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís, filho do petista. O perfil dela no Instagram, no entanto, contém fotos de Lula com Roberta.

"Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próximo de mim", disse ao responder questionamentos sobre a relação entre Roberta e o filho mais velho dele, o Lulinha.

Nas redes sociais da empresária, há fotos de pelo menos cinco oportunidades em que estiveram juntos. Uma delas ocorreu em junho de 2022. Lula aparece ao lado de Roberta e da advogada Daniela Teixeira, que veio a ser indicada como ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao Estadão, a ministra disse que o registro ocorreu num jantar organizado pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados de esquerda. O encontro foi uma homenagem ao petista, então candidato a um terceiro mandato. Daniela Teixeira disse ter sido apresentada a Roberta naquele dia pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, que hoje atua na defesa de Lulinha.

Lulinha e a lobista são investigados por tráfico de influência junto com ele em três inquéritos que tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os registros de Roberta ao lado de Lula são antigos. Um deles, postado em setembro de 2022, foi capturado durante um ato de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff, que governou o Brasil de 2011 a 2016.

A lobista foi filiada ao PT e se candidatou a deputada estadual por São Paulo em 2018. Não se elegeu. Naquela mesma eleição, ela anunciou que doaria R$ 500 mil em bens ao petista em razão dos bloqueios de que ele foi alvo no âmbito da operação Lava Jato. A Justiça, contudo barrou a iniciativa e exigiu que, antes, ela quitasse uma dívida que tinha com uma loja de decoração.

Em 27 outubro de 2023, Roberta postou outra foto ao lado do petista e escreveu: "Hoje é o dia do melhor presidente que esse País já teve, hoje é dia de felicitar @lulaoficial ! Muita saúde, amor, alegria, luz, prosperidade e paz para que ele continue cuidando do nosso país ! Viva Lula !!!"

Em 3 de novembro dde 2022, com Lula já eleito presidente, Roberta postou outra imagem. Na postagem, ela saudou o petista: "#tbt de hoje é com o melhor presidente que esse país já teve e terá novamente!"

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