João Campos diz que "as máscaras estão caindo" ao criticar suposto gabinete do ódio
Em caminhada no Recife, candidato voltou a acusar grupo de Raquel de usar dinheiro público para ataques e afirmou que "o povo sabe da verdade"
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Em caminhada na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, no Recife, nesta sexta-feira (28), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a acusar o grupo da governadora Raquel Lyra (PSD) de manter uma estrutura de ataques contra sua imagem com uso de recursos públicos.
“A gente não vai perder tempo perseguindo adversário, não vai perder tempo montando um gabinete do ódio com dinheiro público, porque isso é crime, é para atacar. Sabe por quê fizeram isso comigo? Porque eu tive coragem de botar 80% do dinheiro da prefeitura na periferia da cidade. Porque eu fui o primeiro prefeito do Brasil que enquanto tinha preconceito com a juventude e com a meninada, eu nevei o cabelo e depois de levar o cabelo”, discursou João.
A declaração ocorre em meio ao embate entre João Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD), que disputa a reeleição. A Frente Popular acionou a Justiça Eleitoral para investigar supostos abusos de poder e o uso de estrutura e recursos públicos, incluindo a denúncia de uma rede de ataques contra o candidato.
No início da noite, João Campos percorreu as ruas da vila, com concentração de apoiadores e palanque montado próximo à Praça do Bueirão. Ao lado do prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) ele cumprimentou moradores, tirou fotos e acompanhou a militância ao som dos jingles da campanha, com a caminhada sendo encerrada em frente à Cozinha Solidária da Vila.
Ao comentar as acusações de uso de recursos públicos para promover ataques políticos, João Campos defendeu que o suposto uso de dinheiro público para atacar adversários revela uma tentativa de interferência política e disse acreditar que os responsáveis serão expostos.
"Acharam uma forma de tentar atacar o povo utilizando o dinheiro público para atacar adversário. Mas nada como o tempo de Deus e as máscaras estão caindo uma por uma e o povo sabe da verdade e sabe de que lado a boa política está. Nós vamos em frente", afirmou.
Críticas ao grupo adversário
O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), também fez referência ao embate político durante a caminhada. Sem citar diretamente a governadora, disse que o grupo de João Campos estaria concentrado em apresentar resultados, enquanto os adversários se dedicariam a ataques.
“A gente deixa o ódio para o time do lado de lá. Do lado de cá, só tem amor para dar. Enquanto eles gastam o tempo tomando conta da vida dos outros e tentando manchar a imagem de pessoas sérias, a gente gastou nosso tempo fazendo vaga de creche, fazendo hospital, fazendo rua, fazendo obra de encosta”, disse.
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Já o candidato a vice na chapa, Carlos Costa, destacou o início do guia eleitoral e defendeu uma campanha sem ataques. Segundo ele, a chapa pretende apresentar ao interior do Estado os resultados da gestão de João Campos no Recife.
“Vamos trabalhar, rodar Pernambuco. Eu tenho certeza que no próximo dia 4 de outubro será uma campanha vitoriosa, uma campanha que a gente vai fazer leve, levando emoção e coração para as pessoas, sem agredir ninguém, mas querendo que Pernambuco retome o seu protagonismo”.