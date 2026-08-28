João Campos acusa campanha de Raquel de "assumir liderança" de suposto gabinete do ódio

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Candidato negou amizade ou vínculo profissional com Amisadai Andrade e disse que publicação feita pela governadora busca criar uma "cortina de fumaça"

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) rebateu, nesta sexta-feira (28), o vídeo divulgado pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) para relacioná-lo a Amisadai Andrade da Silva, ex-servidor estadual citado no caso do suposto “gabinete do ódio”. João negou ter amizade, vínculo profissional ou já ter se reunido com Amisadai e afirmou que a gravação se tratava de uma mensagem feita a pedido de terceiros.

Na resposta, o socialista também acusou a campanha de Raquel de ter “assumido a liderança” do suposto gabinete após a exoneração de Amisadai.

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“Eu não tenho nenhuma relação de amizade com o Amisadai, eu nunca o contratei, nunca o nomeei, nunca fez parte da minha equipe, eu nunca pedi a cessão dele da Caixa Econômica Federal e a candidata adversária já não pode dizer o mesmo”, declarou João.

A resposta foi dada durante agenda no Compaz Lêda Alves, no Pina, Zona Sul do Recife, um dia depois de Raquel usar as redes sociais para rebater as acusações feitas pela Frente Popular, coligação de João, contra integrantes do Governo do Estado.

Entre os conteúdos publicados pela governadora estava um vídeo no qual João aparece enviando uma mensagem a Amisadai. O socialista afirmou que a gravação não demonstra proximidade entre os dois e disse que costuma fazer vídeos semelhantes a pedido de pessoas que encontra durante agendas.

“Agora mesmo eu estava ali falando com o professor, ele pediu para eu gravar um vídeo de parabéns para a mãe de outra professora. [...] Esse mesmo vídeo eu vi que deputados gravaram, vereadores gravaram. Então muitas pessoas gravaram o vídeo desejando parabéns”, afirmou.

“Não tenho nenhuma relação de amizade, nunca me reuni e muito menos fazia parte da minha equipe”, acrescentou.

João classificou a publicação da adversária como uma tentativa de desviar o foco das acusações feitas contra integrantes da gestão estadual.

“É uma mentira construída para criar uma cortina de fumaça que não existe”, disse.

Na sequência, o candidato afirmou que, após a saída de Amisadai do Governo do Estado, a própria campanha de Raquel teria passado a reproduzir os ataques que ele atribui ao suposto grupo.

“A partir do momento que o suposto chefe do gabinete do ódio sai de cena, a própria candidatura adversária assume a liderança desse gabinete, postando em sua própria página mentiras e ataques inverídicos em relação a esse fato, em vez de responder as perguntas que foram feitas”, declarou.

João cobra respostas

Amisadai ocupava o cargo de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer, e foi exonerado na quarta-feira (26), após ser citado em reportagem da TV Record.

Na reportagem, o então servidor aparece em uma gravação afirmando que teria se reunido com integrantes do Governo do Estado e que a gestão estadual teria apontado o grupo do qual fazia parte como um “canal para tentar desidratar” João Campos.

As declarações são usadas pela Frente Popular como base para pedir a apuração de eventual uso da estrutura ou de recursos públicos contra adversários políticos.

Durante a coletiva desta sexta, João afirmou que a reação de Raquel não respondeu aos principais questionamentos levantados pela sua coligação.

“Enquanto isso, as respostas não foram apresentadas. As denúncias feitas pelo servidor que estava nomeado no Estado e que a imprensa nacional revelou são muito graves”, afirmou.

O socialista também voltou a defender as medidas anunciadas pelos advogados da Frente Popular na quinta-feira (27). Entre elas está uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) para apurar o caso.

“A gente está pedindo uma investigação porque as denúncias são muito graves”, disse.

Ao tratar das declarações atribuídas a Amisadai, João afirmou que, na avaliação dele, elas indicariam a prática de crimes e envolvimento do Governo do Estado.

“O que foi dito ali, de maneira muito direta, o servidor confessou crimes e disse que a chefe do Executivo estadual estava participando desses crimes e que o Governo do Estado participava de forma direta desses crimes. Isso tem que ser respondido”, declarou.

A campanha de Raquel negou as acusações feitas pela Frente Popular. Em nota divulgada na quinta-feira, afirmou que o PSB estaria trocando o debate de propostas por “uma coletiva de acusações” e sustentou que as medidas anunciadas pela oposição seriam baseadas em uma denúncia sem provas.

João disse que pretende deixar o episódio sob responsabilidade dos órgãos de investigação e concentrar a campanha nas propostas para o Estado.

“Assuntos como esse vão ter que ser tratados pela Justiça e pela polícia, e eu vou tratar do futuro de Pernambuco”, afirmou.