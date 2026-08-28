Flávio Bolsonaro vai anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo
O senador Flávio Bolsonaro será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro
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O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 27, que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira, 28, durante sua sabatina na TV Globo.
"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.
Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro.
A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.
Renan Santos diz buscar 'olhar generoso' de 'pessoas ótimas' que quer em eventual governo
O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou que convidou o economista Marcos Lisboa e outras "pessoas ótimas" para participar do seu governo, caso seja eleito. Durante a sabatina promovida pelo O Globo, Valor Econômico e CBN nesta quinta-feira, 27, ele disse que Lisboa "jamais aceitaria ser ministro" dele.
"Existe um estudo muito bom, existe uma pessoa que é... Pena que ele jamais aceitaria ser ministro meu. O Marcos Lisboa. Eu acho esse cara o máximo. Eu convidei todas as pessoas ótimas. E eu espero que, crescendo nas pesquisas, elas me olhem de uma maneira um pouco mais generosa. Não que eu não tenha admiração (por essas pessoas) de qualquer maneira. Mas eu gostaria de contar com pessoas desse nível, Marcos Lisboa, uma Elena Landau", afirmou Renan Santos.
O candidato citou o economista ao defender que os subsídios do agronegócio sejam mantidos em um eventual governo dele, apesar de defender o corte de benefícios fiscais.