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Política | Notícia

Em primeiro guia no rádio, João Campos traz Lula, Eduardo Campos e Miguel Arraes

Programa do PSB simula uma emissora de rádio, a "Rádio Quarenta", e usa os 4min21 para listar obras do Recife e promessas ao lado do governo federal

Por Ryann Albuquerque Publicado em 28/08/2026 às 8:23 | Atualizado em 28/08/2026 às 8:57
João Campos em campanha
João Campos em campanha - Marlon Diego

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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) estreia no guia eleitoral do rádio com o maior tempo do estado, 4 minutos e 21 segundos, em um programa construído no formato de uma emissora fictícia, a "Rádio Quarenta", apresentada na peça como "a rádio de João Governador".

A propaganda dos candidatos ao governo é exibida às terças, quintas e sábados, das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

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O programa começa com o candidato falando de Poção de Afrânio, no extremo oeste do estado, a mais de 800 quilômetros do Recife. Na gravação, ele afirma que o deslocamento reforça um "compromisso com a presença" e diz que pretende governar "na rua, na poeira, do chão, de canto a canto e por todo o Estado".

Logo em seguida, a peça apresenta a origem familiar do candidato. Uma locutora afirma que João Campos é "filho de Eduardo e bisneto de Arraes" e diz que ele já construiu o próprio caminho. O candidato declara que pretende "não só continuar o que Eduardo fez, mas fazer o que ele não pôde fazer".

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Gestão

A maior parte do tempo é dedicada à gestão na Prefeitura do Recife. O programa cita recorde de obras em áreas de morro, quatro novas pontes, 78 unidades de Saúde da Família, a plataforma Conecta Recife com mais de 800 serviços digitais e a informação de que mais de 80% do investimento municipal foi destinado à periferia. Moradores aparecem em depoimentos avaliando a administração.

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No trecho final, o candidato apresenta propostas associadas ao governo federal e afirma que vai reeditar a parceria entre Lula e Eduardo Campos. Ele diz que, junto com o presidente, pretende construir quatro novos hospitais no estado, sendo um no Agreste, dois no Sertão e uma emergência na Região Metropolitana descrita como a maior do Nordeste.

Afirma ainda que vai tirar Pernambuco do mapa do racionamento de água e estadualizar a Transnordestina, para abrir uma frente de obras a partir de Suape. Um jingle repete a associação entre os dois nomes.

Programa divulgado nas redes sociais 

Na versão do programa divulgada por João Campos no Instagram, o candidato amplia a apresentação de propostas para o governo estadual. 

Na área da saúde, o candidato promete construir quatro novos hospitais para ampliar a oferta de atendimento de alta complexidade no interior e reduzir o deslocamento de pacientes para outras regiões.

A proposta se soma à criação de Centros de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todas as regiões de Pernambuco.

Para a segurança pública, João Campos afirma que pretende expandir a rede de Delegacias da Mulher para todo o estado, com funcionamento 24 horas e presença de policiais mulheres. No programa, a proposta é apresentada também como uma medida para ampliar o atendimento às mulheres no interior.

Entre as medidas de impacto tributário, o candidato promete zerar o IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. A proposta é apresentada na peça como uma forma de reduzir custos para trabalhadores que utilizam motos, especialmente aqueles que atuam com aplicativos.

O programa também prevê isenção da cobrança de água para famílias que vivem em áreas submetidas ao sistema de rodízio e que estejam inscritas na tarifa social. A medida é apresentada como uma forma de compensar consumidores que, segundo a campanha, não recebem abastecimento regular.

Na infraestrutura, João Campos promete duplicar trechos das rodovias estaduais BR-232, BR-408, BR-423 e BR-104, além de intervenções nas PE-060, PE-090, PE-038 e PE-042. As propostas aparecem acompanhadas de imagens e depoimentos utilizados pela campanha para apresentar as medidas.

O material divulgado nas redes sociais deve ser levado também ao guia eleitoral na televisão, cuja exibição começa neste sábado. No rádio, os programas para governador, senador e deputado estadual serão exibidos dentro dos blocos de propaganda eleitoral, que vão ao ar das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na televisão, os horários são das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

O programa não menciona a adversária Raquel Lyra (PSD) nem as acusações apresentadas nesta semana. A estreia ocorre dois dias depois da reportagem da TV Record sobre uma suposta rede de perfis usada para atacar o candidato e um dia depois de a Frente Popular anunciar que apresentaria uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra a governadora no TRE-PE.

A ordem de estreia no sábado será Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra. Nos dias seguintes, a ordem será alternada em sistema de rodízio.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.