"Eleição nunca foi vale-tudo", afirma Raquel Lyra durante caminhada em Jardim Monte Verde
A governadora percorreu Jardim Monte Verde, ao lado de aliados e voltou a defender o legado de sua gestão em meio à escalada de acusações na campanha
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Em meio ao acirramento da disputa eleitoral em Pernambuco e à nova rodada de judicialização envolvendo sua campanha e o principal adversário, a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou o discurso de que pretende responder a ataques políticos com a apresentação de resultados do seu governo.
A declaração foi feita nesta sexta-feira (28), durante uma caminhada porta a porta em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, onde a candidata à reeleição percorreu ruas da comunidade ao lado de aliados. “A cada ataque que a gente sofrer, nós vamos estar respondendo com trabalho, com ação e com amor”, afirmou Raquel.
A fala ocorre em um momento em que o adversário de Raquel, João Campos, candidato ao Governo pelo PSB, afirma ser vítima de ataques sistematizados nas redes sociais contra ele e sua família. Por sua vez, a governadora afirma sofrer com ataques do mesmo tipo desde a campanha de 2022. Ambos negam os ataques.
Ação
A governadora de Pernambuco apresentou à Justiça uma interpelação criminal para que o candidato João Campos (PSB) esclareça a quem se referiu ao afirmar que "quem senta na cadeira para governar Pernambuco" não poderia coordenar uma suposta "milícia digital".
A declaração de João foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (26), após a repercussão de uma reportagem da TV Record sobre um suposto esquema de páginas e perfis digitais voltados a ataques contra o socialista e outros adversários políticos.
Questionada sobre a judicialização contra João, a governadora procurou minimizar o confronto direto e atribuiu aos advogados a condução do caso “Pernambuco me conhece muito de perto, sabe minha forma de trabalhar. A gente sempre acredita na política que é feita com largueza, com generosidade”, disse.
Segundo ela, a estratégia eleitoral será concentrada na prestação de contas da administração e na tentativa de se descolar da disputa centrada em ataques. “É muito menos sobre cor de bandeira partidária e é muito mais sobre a gente apresentar aquilo que fez para Pernambuco e o que pode fazer pela frente”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Campanha
A agenda em Jardim Monte Verde também serviu para Raquel destacar investimentos feitos na localidade. A governadora citou mais de R$ 90 milhões destinados a intervenções na comunidade, incluindo obras de contenção de encostas, reformas habitacionais, sistemas de captação de água da chuva, construção de equipamentos públicos e urbanização. Ao mencionar os investimentos, ela apresentou a região como um exemplo da atuação do governo em áreas consideradas de maior vulnerabilidade social e sujeitas a problemas provocados pelas chuvas.
Raquel também associou as intervenções locais a uma política mais ampla de prevenção de desastres. Segundo a governadora, o Estado já destinou mais de R$ 500 milhões a obras de encostas em Pernambuco, além de investimentos em barragens voltadas tanto à contenção de cheias quanto ao abastecimento de água.
Durante a caminhada, Raquel esteve acompanhada do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, e dos dois candidatos ao Senado que integram sua chapa, Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte. Também participaram da agenda candidatos aliados que disputam vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, entre eles Ni do Badoque, Andrea Medeiros, Daniel Coelho e Lupércio.
E voltou a citar os três anos e meio de administração como período de transformação. “Para mim, nunca foi um vale-tudo a eleição sempre foi sobre aquilo que a gente acredita e o propósito que tem de poder utilizar a força, o cargo para mudar a vida de gente para melhor.”