Começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito, com João Campos e Raquel Lyra concentrando maior tempo de TV

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Últimos acontecimentos em torno de denúncias judiciais e de troca de farpas de um lado e do outro devem esquentar a propaganda dos candidatos

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A partir desta sexta-feira, 28 de agosto, as emissoras de rádio e televisão aberta começam a transmitir o Horário Eleitoral Gratuito voltado ao primeiro turno das Eleições 2026. A veiculação das propostas e candidaturas segue de forma contínua até o dia 1º de outubro, conforme as diretrizes estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Os últimos acontecimentos em torno das denúncias judiciais da Frente Popular contra a coligação Pernambuco de Coração podem já marcar a estreia do guia dos candidatos a governador de Pernambuco.

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O candidato João Campos (PSB) estreará com o maior tempo no guia eleitoral, dispondo de 4 minutos e 21 segundos. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece na sequência com 4 minutos e 3 segundos. Ivan Moraes (PSOL/Rede) terá 35 segundos de exibição. Devido à cláusula de barreira, as demais siglas que disputam o pleito não terão direito a tempo de antena nesta eleição.

Divisão de inserções e tempo de rede

Além dos blocos fixos de programação, os candidatos contam com inserções curtas de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação regular das emissoras, entre 5h e 24h. Ao todo, são destinados 70 minutos diários para este formato.

Na distribuição das inserções, João Campos terá 473 aparições, Raquel Lyra contará com 441 e Ivan Moraes com 64. O Sistema Horário Eleitoral realiza um rodízio automático de horários para evitar que as peças fiquem concentradas em faixas de menor audiência.

O horário eleitoral em rede será transmitido em dois blocos diários de 25 minutos. No rádio, as transmissões ocorrem das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na televisão, o guia vai ao ar das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55 [3].

A distribuição dos cargos na semana segue uma escala fixa:

- Segundas, quartas e sextas-feiras: Propaganda para presidente e deputado federal.

- Terças, quintas e sábados: Propaganda para governador, senador e deputado estadual.

Ordem de exibição e critérios legais

Para o primeiro dia de veiculação, a ordem de exibição das coligações majoritárias para o Executivo estadual foi definida por sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). A abertura do guia será feita pela Frente Pernambuco de Luta, seguida pela Frente Popular de Pernambuco e, por fim, pela coligação Pernambuco de Coração.

A partir de sábado (29), passa a funcionar o sistema de rodízio, no qual o último partido a se apresentar no dia anterior passa a abrir a transmissão seguinte.

Os critérios de divisão temporal seguem a legislação federal: 90% do tempo total é partilhado proporcionalmente de acordo com a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados, enquanto os 10% restantes são distribuídos de maneira igualitária entre as legendas que cumprem os requisitos de participação na disputa.