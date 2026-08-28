Candidatos ao Senado em Pernambuco usam primeiro guia para se apresentar ao eleitor
Guia eleitoral conta com inserções de Eduardo da Fonte, Túlio Gadêlha, Humberto Costa, Marília Arraes, Paulo Rubem Santiago e Mendonça Filho
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Os candidatos ao Senado por Pernambuco utilizaram a estreia da propaganda eleitoral gratuita na televisão, nesta sexta-feira (28), principalmente para se apresentar ao eleitor e destacar aspectos de suas trajetórias políticas e pessoais. Nos primeiros programas, também ganharam espaço as principais bandeiras associadas a cada candidatura e as alianças construídas para a disputa.
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) deram destaque à relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apareceu nas duas peças pedindo votos aos candidatos. Eduardo da Fonte (PP) reforçou bandeiras do seu mandato como deputado federal, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) recorreu às origens no Agreste. Mendonça Filho (PL) recuperou trajetória com os diferentes cargos que ocupou e Paulo Rubem Santiago (Rede) buscou fixar a imagem de candidato ligado à educação.
Lula pede votos a Humberto e Marília
Candidato à reeleição, Humberto utilizou o primeiro programa para apresentar realizações dos mandatos no Senado, com destaque para a atuação na área da saúde.
A propaganda também reforçou a relação política do senador com Lula. O presidente apareceu ao lado do candidato e fez um depoimento em defesa da reeleição do petista.
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Marília também reservou espaço de destaque para Lula. A candidata iniciou o programa valorizando a identidade com Pernambuco, com referências ao Estado “do Sertão ao Litoral”, antes de apresentar sua trajetória ao eleitor.
A relação com o presidente aparece como uma das principais marcas da peça, que apresenta Marília como “a senadora de Lula”. O petista também participa diretamente do programa para pedir votos à candidata.
Eduardo da Fonte destaca atuação na saúde; Túlio apresenta trajetória
Eduardo da Fonte concentrou o primeiro programa na defesa de sua atuação como deputado federal. A propaganda destacou a destinação de emendas parlamentares para a saúde em Pernambuco e associou os recursos enviados pelo parlamentar à compra de equipamentos para hospitais e casas de saúde no Estado.
A estratégia foi utilizar as entregas realizadas durante os mandatos na Câmara dos Deputados como credencial para a candidatura ao Senado.
Já Túlio Gadêlha escolheu Camocim de São Félix, município do Agreste onde passou parte da infância, como cenário para se apresentar ao eleitor no primeiro guia. O programa recupera as origens e a trajetória do deputado federal antes de apresentar sua candidatura ao Senado.
Mendonça reforça biografia e destaca realizações em diferentes cargos
Mendonça Filho também apostou na própria biografia para se apresentar ao eleitor. O candidato relembrou sua trajetória política e destacou projetos e ações como deputado federal, Ministro da Educação e Governador.
“O poder nunca subiu pra minha cabeça”, afirma Mendonça em um dos momentos do programa.
Apesar de disputar a eleição pelo PL, Flávio Bolsonaro, candidato do partido à Presidência da República, não apareceu no primeiro guia de Mendonça.
Paulo Rubem busca se apresentar como “senador da Educação”
Com o menor tempo entre as candidaturas com espaço no bloco do Senado, Paulo Rubem concentrou a estreia na própria apresentação e em uma área que marcou sua trajetória política.
Professor e ex-deputado federal, o candidato destacou a defesa da educação e encerrou a peça buscando fixar uma identificação direta com o tema: “o senador da Educação”.