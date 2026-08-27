Se o presidente fosse Jair Bolsonaro, taxa de juros seria metade do que está hoje, diz Flávio

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Flávio também afirmou que não é difícil solucionar os problemas da economia brasileira, afirmando que vai montar um time que vai oferecer soluções

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O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 27, que se seu pai, Jair Bolsonaro (PL), ainda fosse presidente, a taxa de juros do Brasil, atualmente em 14% ao ano, estaria pela metade.

"Lá em outubro de 2022, tinha uma previsão do mercado de que, no final de 2025, a taxa de juros estaria um pouquinho acima de 7%. A taxa de juros no Brasil chegou a 15% no governo Lula. Hoje está na faixa de 14%, mas o importante é: mais ou menos o dobro. A taxa de juros no Brasil, se o presidente fosse Bolsonaro, muito provavelmente ia ter a metade do que está hoje", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.

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Em janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu a Presidência, a Selic estava em 6,5% ao ano e chegou a atingir o menor patamar da história, em 2020, quando chegou a 2%. Entretanto, ao final do governo, em dezembro de 2022, a taxa básica de juros terminou em 13,75%.

Flávio também afirmou que não é difícil solucionar os problemas da economia brasileira. "Eu vou montar um time da parte da economia que vai oferecer todas as soluções. Mas não é uma coisa impossível, difícil de resolver não, gente. É só organizar a casa, é só organizar as contas e com isso a gente consegue resgatar a credibilidade que o Brasil perdeu com o atual governo."

Anúncio de novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã



O candidato do PL à Presidência também afirmou que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira, 28, durante sua sabatina na TV Globo.

"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.

Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.