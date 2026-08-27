Raquel comenta exoneração de servidor, nega "gabinete do ódio" e promete hospital em Petrolina

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Candidata à reeleição fez balanço da gestão, comparou administração aos governos do PSB e rebateu acusações de ataques nas redes

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A candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), defendeu a continuidade da atual gestão e apresentou propostas para áreas como saúde, segurança e desenvolvimento econômico durante sabatina à Rádio Grande Rio de Petrolina, nesta quinta-feira (27).

Ao longo da entrevista, a governadora fez um balanço dos três anos e meio de mandato, voltou a comparar sua administração aos 16 anos de governos do PSB, partido de seu principal adversário na disputa, João Campos, destacou a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comentou a exoneração de um servidor citado em uma reportagem sobre uma suposta estrutura de ataques nas redes sociais.

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Raquel voltou a atribuir parte dos desafios enfrentados no início da gestão à situação deixada pelas administrações do PSB, que governou Pernambuco antes de sua eleição. A candidata afirmou que encontrou o Estado sem projetos estruturadores e sem capacidade de investimento, mas disse que sua gestão retomou obras e ampliou investimentos.

"Chegar aqui, ver o caixa desarrumado, a ausência de projetos estruturadores, a falta de recursos, o desengajamento de um governo que deixou de entregar aquilo que era essencial para o seu povo. Mas a gente não parou para reclamar. A gente foi trabalhar."

Segundo a governadora, o primeiro ano de gestão foi marcado por uma economia de R$ 2,5 bilhões. Ela citou ainda obras em rodovias, investimentos em segurança e a realização de cirurgias eletivas.

Para Raquel, a eleição representa uma escolha entre a continuidade de sua gestão e o retorno do grupo político ligado ao PSB, responsável pelas administrações estaduais anteriores e que agora tem João Campos como candidato ao Governo de Pernambuco.

Ataques nas redes e exoneração

Raquel também respondeu às acusações feitas por João Campos (PSB) sobre uma suposta estrutura organizada para atacar ele, familiares e aliados nas redes sociais.

A governadora negou a existência de um "gabinete do ódio" e afirmou que também tem sido alvo de ataques desde a campanha de 2022. Ela citou denúncias apresentadas à Justiça Eleitoral sobre uma suposta atuação coordenada de perfis para disseminar informações falsas contra ela.

Sobre a exoneração do superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, citado em reportagem relacionada ao caso, Raquel afirmou que o servidor foi afastado da gestão.

"Quem praticou atos e colocou o seu nome ali para que pudesse ser colocado como um suposto gabinete está exonerado. Não faz parte daquilo que eu faço. Está fora daqui."

Hospital e investimentos em saúde

Questionada sobre a demanda por atendimento de alta complexidade no Sertão, Raquel afirmou que pretende construir, em parceria com a Prefeitura de Petrolina, um hospital municipal na cidade. O compromisso prevê que o município construa uma maternidade.

Segundo a governadora, os novos equipamentos devem ampliar a rede de atendimento e reduzir a pressão sobre unidades como o Hospital Dom Malan e o Hospital de Traumas.

"O compromisso dele [do prefeito Simão] é construir uma maternidade, e eu vou construir o hospital municipal. Esses dois já vão dar uma retaguarda imensa aos nossos hospitais Dom Malan e ao Hospital de Traumas."

Raquel também afirmou que iniciou conversas com o Governo Federal para ampliar o Hospital de Traumas de Petrolina e citou outros investimentos previstos para a área, como a instalação de um PET scan, uma UPA de reabilitação e a ampliação da oferta de exames oftalmológicos e cirurgias de catarata.

Sobre a Rede PEBA, que integra os serviços de saúde de Petrolina e Juazeiro, na Bahia, a candidata afirmou que a nova maternidade permitirá ampliar a capacidade de atendimento na região.

Segurança no Sertão

Na segurança pública, Raquel reconheceu o aumento da criminalidade no Sertão e afirmou que o Estado reforçou o efetivo e intensificou as ações na região.

A candidata citou investimentos do programa Juntos pela Segurança, a nomeação de mais de 7 mil profissionais e um novo concurso para 3.900 agentes. Para Petrolina, mencionou a construção de um complexo de polícia científica, além da ampliação do videomonitoramento.

"No Sertão houve, no ano passado, um aumento da criminalidade. A gente está colocando mais foco, colocamos mais efetivo e vamos continuar em regime de força-tarefa para derrubar esses indicadores e a população finalmente poder se sentir mais segura."

Ao falar sobre desenvolvimento e a relação com os municípios, a governadora também defendeu a ampliação das parcerias com as prefeituras. Raquel citou investimentos em infraestrutura, abastecimento e educação em cidades do Sertão e afirmou que a experiência como prefeita de Caruaru influenciou a relação da atual gestão com os municípios.

"Eu fui prefeita e sou governadora, e eu sei muito bem que o mais frágil dessa história é o município. E pode ser um município grande ou um município pequeno. Eu estou aqui para dar as mãos."

Parceria com Lula e investimentos

No campo político, a candidata voltou a defender a relação construída com o presidente Lula e afirmou que a parceria com o Governo Federal tem como objetivo ampliar a capacidade de Pernambuco de atrair investimentos e executar projetos.

Raquel voltou a criticar os governos do PSB pela relação com Brasília e afirmou que buscou o diálogo com o Governo Federal desde o início do mandato. A candidata citou, entre as ações, a retomada da Transnordestina e investimentos em habitação.

"O governador anterior brigou com três presidentes da República e disseram que é ideologia. Mas se brigou com o Lula, com o Temer, com o Bolsonaro, qual é a ideologia? O meu trabalho é garantir investimento para Pernambuco. É colocar Pernambuco acima de qualquer discussão de política partidária."

A governadora afirmou ainda que o Estado atraiu R$ 40 bilhões em investimentos da iniciativa privada durante sua gestão e citou R$ 26 bilhões em obras públicas executadas ou em execução.

Ao falar especificamente sobre Petrolina, Raquel disse que manteve investimentos na cidade independentemente das alianças políticas locais e listou ações nas áreas de segurança, educação e infraestrutura.

"Isso é ser pernambuquista. É colocar os interesses de Pernambuco acima de qualquer disputa pessoal, acima de qualquer disputa partidária."