"Está claro que tem um componente de crime cometido", diz João Campos sobre ação contra Raquel Lyra

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Coligação de João Campos vai pedir investigação contra Raquel Lyra por suposto abuso de poder no caso do "gabinete do ódio"

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quinta-feira (27), que a ação judicial que a Frente Popular promete mover contra a governadora Raquel Lyra (PSD) não pretende perseguir a adversária, mas cobrar da Justiça a investigação do suposto uso de estrutura e recursos públicos em ataques contra ele, incluindo o suposto “gabinete do ódio”.

A declaração é a primeira manifestação do ex-prefeito após a Frente Popular anunciar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra a gestora.

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“Os nossos advogados da Frente Popular de Pernambuco apresentaram todas as medidas judiciais cabíveis para garantir que a disputa eleitoral se dê no campo democrático, no campo do cumprimento das leis. É uma prática que nenhuma democracia pode tolerar”, afirmou.

A Frente Popular anunciou a AIJE com cinco eixos de acusações, também pretendendo incluir acusações relacionadas ao uso de ônibus públicos na convenção do PSD, ao episódio da “arapongagem”, o uso de uma aeronave do Estado e gastos com publicidade. A ação ainda seria protocolada nesta quinta-feira. A coligação também informou que pretende acionar outros órgãos de controle e investigação.

João afirmou que vem sendo alvo de ataques há mais de um ano e meio e atribuiu a uma suposta estrutura organizada a disseminação de conteúdos contra ele, aliados e familiares. Segundo o candidato, o caso ganhou novos elementos após o relato de um servidor federal que estava cedido ao Governo de Pernambuco e que teria apontado a existência de uma estrutura destinada a atingir sua imagem politicamente.

“Isso foi tratado em reuniões no palácio, direto com pessoas de alto escalão e montando uma estrutura de ataque à honra, com mentiras, com desinformação, utilizando recursos públicos através de contratos, como foi dito pelo próprio servidor de comunicação”, afirmou.

O servidor citado é Amisadai Andrade da Silva, da Caixa Econômica Federal, que ocupava um cargo no Governo de Pernambuco e foi exonerado na quarta-feira (26), após a divulgação de reportagem da TV Record sobre o caso.

A Frente Popular afirma ter registros de entradas dele no Palácio do Campo das Princesas e na Casa Civil e diz reunir documentação sobre cerca de 300 perfis relacionados ao suposto esquema.

Sobre a possibilidade da ação resultar na inelegibilidade de Raquel, João afirmou que cabe à Justiça decidir sobre eventuais consequências após a apuração.

“A ação promovida pela equipe jurídica é para garantir justiça e uma investigação, que isso seja investigado, que isso seja elucidado, que os culpados sejam responsabilizados. A gente não está aqui para perseguir absolutamente ninguém”, afirmou.

A campanha de Raquel Lyra afirmou ao Jornal do Commercio que a Frente Popular anunciou ações que ainda não haviam sido protocoladas e classificou as acusações como baseadas em uma “denúncia sem provas”.

O grupo também afirmou que foi a governadora quem determinou a exoneração de Amisadai e a apuração dos fatos após a divulgação da reportagem.

Questionado sobre a acusação de Raquel de que também haveria um “gabinete do ódio” contra ela, João rejeitou a comparação e disse que sua denúncia não se baseia apenas em discurso político.

“Aqui não é uma tese de retórica, eu estou falando de fatos concretos. Como é que um servidor público federal cedido ao Estado, nomeado pela própria chefe do Executivo, pede a cessão e nomeia o servidor, o servidor diz que trata com as pessoas do governo, que veio para cá para cuidar disso”, declarou.

João continuou afirmando que o relato do servidor e os registros que a oposição diz ter reunido precisam ser investigados. “Estou falando de fatos concretos e há mais de um ano e meio e na sequência esse servidor é exonerado. E esse servidor tem provas mostrando a entrada no palácio, reunião com o secretário, tudo isso e exonera o servidor. Está claro que tem um componente de crime cometido.”

A reportagem da TV Record que revelou o caso afirmou que a suposta estrutura já estaria sob investigação da Polícia Federal. Procuradas pelo Jornal do Commercio, as superintendências da PF em Pernambuco e em Brasília informaram não ter localizado registro de investigação ou inquérito aberto sobre o episódio. O advogado Rafael Carneiro, da Frente Popular, afirmou que a própria coligação ainda pretende procurar a PF.