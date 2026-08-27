Equipe de Raquel Lyra diz que acusações da Coligação de João Campos são "denúncia sem provas"
Campanha da governadora afirma que irá acionar a Justiça contra adversário que "constrói e propaga mentiras contra a governadora"
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A campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) rebateu, nesta quinta-feira (27), o anúncio de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) pela Frente Popular, coligação que apoia João Campos (PSB).
Em nota enviada ao Jornal do Commercio, a equipe da candidata classificou as acusações como uma “denúncia sem provas” e afirmou que irá acionar a Justiça contra quem, segundo a campanha, propaga mentiras contra a governadora.
Mais cedo, a Frente Popular anunciou que pretende apresentar uma AIJE reunindo cinco eixos de acusações contra a gestão estadual e a candidatura de Raquel.
Entre os pontos estão o suposto uso de ônibus públicos na convenção do PSD, o caso conhecido pela oposição como “arapongagem”, a utilização de uma aeronave do Estado, gastos com publicidade institucional e a existência de uma suposta rede de ataques contra João Campos nas redes sociais.
Na resposta, a campanha de Raquel afirmou que o PSB “continua usando suas velhas práticas”, ao trocar o debate de propostas por acusações. A nota também destacou que as medidas anunciadas pela Frente Popular ainda não haviam sido protocoladas.
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Exoneração
A campanha citou ainda a exoneração de Amisadai Andrade da Silva, servidor da Caixa Econômica Federal cedido ao Governo de Pernambuco que ocupava um cargo na Arena de Pernambuco e foi citado em reportagem sobre a suposta rede de perfis utilizada para atacar João Campos. Segundo a nota, Raquel determinou a exoneração e a apuração dos fatos após o caso vir a público.
“A tentativa de transformar acusação em fato, sem prova e no calendário eleitoral, será enfrentada onde deve ser: na Justiça”, afirmou a campanha.
Segundo a equipe da governadora, advogados já foram acionados para responsabilizar quem “constrói e propaga mentiras” contra Raquel. A nota encerra afirmando que, enquanto o adversário fala em ódio, a candidata seguirá focada na campanha e em apresentar o trabalho realizado pelo Governo de Pernambuco.
Confira a nota na íntegra:
NOTA DA CAMPANHA — RAQUEL LYRA GOVERNADORA
A poucas semanas da eleição, o PSB continua usando suas velhas práticas, trocando o debate de propostas por uma coletiva de acusações. Anuncia ações que ainda não existem, baseadas numa denúncia sem provas. Quem tem trabalho a mostrar mostra trabalho; quem não tem convoca a imprensa para anunciar processos.
A campanha de Raquel Lyra é feita à luz do dia, com nome, rosto e assinatura. Foi a governadora quem, diante da conduta de um servidor, determinou sua exoneração imediata e a apuração dos fatos. É assim que age quem não tem nada a esconder: aponta o erro e apura, não terceiriza ataques nas sombras.
A tentativa de transformar acusação em fato, sem prova e no calendário eleitoral, será enfrentada onde deve ser: na Justiça. A campanha já aciona seus advogados para responsabilizar quem constrói e propaga mentiras contra a governadora. Difamar é crime, e será tratado como tal.
Enquanto o adversário fala de ódio, Raquel Lyra segue falando com coração e, acima de tudo, trabalhando para continuar mudando a vida das pessoas."