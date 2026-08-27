Eleições 2026: candidatos poderão monitorar uso de suas imagens em conteúdos gerados por IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Google apresentaram, nesta quarta-feira (26), uma campanha voltada aos candidatos das eleições de 2026 para estimular o uso de uma ferramenta do YouTube que detecta conteúdos produzidos por inteligência artificial (IA) com a imagem de uma pessoa.

Chamado de Detecção por Semelhanças (Likeness ID), o recurso está disponível para usuários do YouTube com mais de 18 anos. A tecnologia permite localizar conteúdos sintéticos publicados na plataforma que reproduzam a aparência de uma pessoa previamente cadastrada.

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A medida busca ampliar o monitoramento de materiais criados ou alterados por IA, incluindo os chamados deepfakes, quando a identidade de candidatos é utilizada de forma indevida no contexto eleitoral.

Ferramenta permite acompanhar uso da imagem

Durante o anúncio da iniciativa, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, ressaltou que a parceria entre a Corte e o Google tem como objetivo proteger direitos fundamentais no ambiente digital e contribuir para o fortalecimento da confiança no processo eleitoral.

"Tenho a certeza de que a união dos setores público e privado, em prol dos valores democráticos, é uma das mais significativas expressões do texto constitucional", afirmou o magistrado.

Para Nunes Marques, o recurso se torna ainda mais importante diante dos riscos associados ao uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial generativa durante as eleições. Com o sistema, os próprios candidatos poderão acompanhar a circulação de conteúdos que utilizem sua imagem e tomar as providências necessárias diante de possíveis irregularidades.

Cadastro exige documento e selfie

Para aderir à Detecção por Semelhanças, é necessário ter uma conta no YouTube e acessar o YouTube Studio, na área destinada à detecção de conteúdo por semelhança. A plataforma também permite a criação de uma conta específica para essa finalidade.

Após concordar com os termos de utilização, o candidato precisa confirmar a identidade. O procedimento inclui o envio de um documento oficial e a produção de uma selfie em foto e vídeo. Com essas informações, o YouTube cria um registro da aparência do usuário, que será utilizado para procurar possíveis vídeos que façam uso de sua imagem na plataforma.

A análise do cadastro pode demorar até dois dias. Concluída essa etapa, o sistema passa a realizar buscas nos conteúdos publicados no YouTube e envia uma notificação ao usuário quando encontra vídeos que reproduzam sua aparência.

Ao ser informado sobre uma ocorrência, o candidato pode acessar o material identificado e avaliar a situação. Caso entenda que sua imagem foi utilizada de maneira indevida, é possível pedir a retirada do conteúdo. A solicitação será avaliada conforme as políticas de privacidade do YouTube. Se for constatada alguma violação das regras da plataforma, o vídeo será removido.

Google destaca parceria com a Justiça Eleitoral

O presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc., Fábio Coelho, destacou que a empresa mantém uma parceria com a Justiça Eleitoral desde 2014. Segundo ele, a companhia pretende continuar contribuindo para o processo democrático por meio do uso responsável de suas plataformas e do desenvolvimento de recursos voltados à segurança das eleições.

Coelho também ressaltou a importância da atuação conjunta entre instituições públicas e empresas de tecnologia para a construção de um processo eleitoral confiável e protegido. Na avaliação do executivo, ferramentas como a Detecção por Semelhanças ajudam a combater o uso indevido da tecnologia para ataques à imagem e a disseminação de conteúdos enganosos.

"Nós avaliamos cada denúncia com base nas políticas de privacidade do YouTube e, em caso de qualquer violação, o conteúdo é removido. Essa proteção vale para todo mundo, mas é ainda mais essencial para as mulheres, que costumam ser as maiores vítimas de ataques à imagem durante as eleições", afirmou.

Recurso amplia proteção, mas não substitui fiscalização

Nunes Marques explicou que a tecnologia não elimina a necessidade de avaliação humana nem substitui os instrumentos de fiscalização existentes. A proposta, segundo o ministro, é acrescentar uma ferramenta capaz de aumentar a identificação de conteúdos que possam causar danos à imagem e à honra de quem participa das eleições.

Na avaliação do presidente do TSE, preservar a identidade das pessoas no ambiente digital também está relacionado à manutenção da autenticidade do debate público e à liberdade de escolha dos eleitores. O ministro afirmou que a parceria com o Google procura antecipar possíveis riscos provocados pelas novas tecnologias e contribuir para ampliar a confiança no processo eleitoral.

"A Justiça Eleitoral continuará acompanhando as transformações tecnológicas, dialogando com especialistas e trabalhando em conjunto com as plataformas digitais para criar um ecossistema de informação equilibrado que permita ao eleitorado exercer com plenitude a sua cidadania", finalizou o presidente do TSE.

Assista ao videocast Uma por Uma: Por que o voto das mulheres ainda incomoda?

