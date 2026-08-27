Comissão define Leila do Vôlei como relatora e acelera votação da "taxa das blusinhas"

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A "taxa das blusinhas" refere-se à cobrança do Imposto de Importação federal de 20% incidente sobre remessas postais internacionais

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*Com Agência Senado

Foi antecipada para esta sexta-feira (28) a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão mista do Congresso responsável por analisar a medida provisória que zerou a chamada “taxa das blusinhas”. A MP 1.357/2026 integra o rol de cinco prioridades definidas após reunião realizada na última quarta-feira (26), no Palácio da Alvorada, entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

A popularmente conhecida “taxa das blusinhas” refere-se à cobrança do Imposto de Importação federal de 20% incidente sobre remessas postais internacionais de até US$ 50, valor equivalente a cerca de R$ 260 na cotação atual. O tributo havia sido instituído em 2024 com a justificativa de proteger o comércio nacional, mas a medida provisória editada suspendeu a cobrança federal em maio deste ano.

No andamento das articulações políticas, ficou definido que a relatoria da matéria será assumida pela senadora Leila do Vôlei, consolidando o direcionamento antecipado por Hugo Motta de que a condução do parecer ficaria a cargo de um representante do Senado Federal.

A matéria ingressou em regime de urgência no mês de junho e exige aprovação legislativa até o dia 8 de setembro para ser convertida definitivamente em lei. Caso o prazo expire sem a devida votação e aprovação, a medida perderá a validade e a cobrança de 20% voltará a vigorar automaticamente para os consumidores.

"Faço o compromisso que, na semana que vem, nós vamos deliberar essa matéria, para proteger milhões de brasileiros", afirmou Davi Alcolumbre logo após o encontro estratégico no Palácio da Alvorada.

Com o novo calendário legislativo estabelecido, a próxima semana, compreendida entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, configurará o último período de esforço concentrado para deliberações antes do pleito eleitoral. Nesse intervalo, a MP 1.357/2026 e as demais prioridades acordadas entre os chefes dos Poderes deverão ser submetidas à apreciação dos parlamentares.