Carlos Costa defende legado de Paulo Câmara e aposta em comparação entre gestões de João Campos e Raquel Lyra

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Candidato a vice afirmou que PSB deve ter "muito orgulho" dos 16 anos no Estado e criticou capacidade de atração de investimentos de Raquel

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O candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) fez uma defesa enfática do legado dos 16 anos em que o PSB comandou o Governo de Pernambuco, incluindo os oito anos da gestão do ex-governador Paulo Câmara, e afirmou que a campanha de João Campos (PSB) pretende levar o eleitor a comparar as realizações do socialista à frente do Recife com os quatro anos da governadora Raquel Lyra (PSD).

Carlos foi sabatinado nesta quinta-feira (27) pela Rádio Cultura do Nordeste, em Caruaru, e adotou uma posição mais direta sobre Paulo Câmara do que a apresentada pelo próprio João até agora na campanha. O candidato ao Governo tem defendido o legado do pai, o ex-governador Eduardo Campos, mas evitado fazer uma avaliação direta dos oito anos da gestão que sucedeu Eduardo no Palácio do Campo das Princesas.

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Na sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), no último dia 17, João foi questionado diretamente sobre a administração Paulo Câmara, da qual chegou a participar como chefe de gabinete. O socialista respondeu que estava na eleição para "falar do futuro" e direcionou a resposta para o legado construído por Eduardo e para as propostas que pretende executar caso seja eleito governador.

Relembre a sabatina de João Campos no SJCC abaixo:

Carlos, por outro lado, afirmou que o período deve ser reivindicado pela chapa.

"Eu tenho muito orgulho do legado do PSB na gestão de Pernambuco, desde Eduardo Campos", afirmou. Ao citar ações nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, educação e segurança pública, o candidato a vice incluiu diretamente o sucessor de Eduardo na defesa.

"E não é só o legado de Eduardo Campos, é o legado de Paulo Câmara também", complementou.

Para Carlos, o PSB "tem que ter muito orgulho" dos 16 anos em que esteve à frente do Estado. Ao mesmo tempo, o candidato disse que a estratégia da campanha não será fazer uma eleição baseada apenas na comparação com governos anteriores.

"Essa eleição não é uma eleição do passado, é uma eleição do futuro. Mas, no momento certo do debate, que começa a campanha eleitoral, os legados têm que ser defendidos", afirmou.

Comparação entre as gestões de João e Raquel

Ao comentar as pesquisas eleitorais que apontam Raquel à frente de João, Carlos disse acreditar que o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão permitirá que eleitores do Interior conheçam melhor a gestão do candidato do PSB na Prefeitura do Recife.

Na avaliação dele, a disputa deve caminhar para uma comparação entre os resultados apresentados por João na capital e os da atual administração estadual.

Segundo o candidato a vice, Pernambuco perdeu protagonismo na atração de grandes empreendimentos nos últimos anos. Ele citou investimentos destinados a outros estados do Nordeste, como a fábrica da BYD na Bahia e projetos no Ceará e no Rio Grande do Norte, e atribuiu o cenário à falta de articulação do Executivo estadual.

"A atual gestão eu responsabilizo, sim, porque nenhuma grande indústria veio a Pernambuco na atual gestão", afirmou.

Carlos chegou a desafiar Raquel e a vice-governadora Priscila Krause (PSD) a apontarem uma grande indústria atraída para Pernambuco durante o atual mandato. A afirmação foi apresentada pelo candidato como argumento para defender maior atuação política do Governo do Estado na busca por investimentos privados.

"O que eu coloco é que falta a capacidade política da atual gestão de dialogar junto às empresas do Brasil, junto às empresas mundiais", declarou.

Questionado se reconhecia avanços na recuperação das estradas, uma das principais vitrines apresentadas pelo governo Raquel, Carlos reconheceu a importância das intervenções para a infraestrutura e a produtividade do Estado, mas sustentou que 98% dos projetos executados já havia sido elaborada durante a administração anterior.

Lula e eleição nacional

A vinculação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi colocada por Carlos como uma das diferenças entre as duas principais chapas na disputa estadual. O candidato a vice disse que a Frente Popular pretende assumir abertamente a parceria política com o petista.

"Nós não temos nenhuma vergonha de esconder nossos aliados. Nós estamos ao lado do presidente Lula", afirmou, ao definir a chapa como parte do "time do presidente Lula".

Carlos também afirmou que Lula manifestou a intenção de vir a Pernambuco durante o primeiro turno. Segundo ele, a declaração foi feita em Brasília, durante uma gravação.

"Ele, da minha frente, ao lado de João, ao lado de Marília, na hora do making-of da foto, disse que quer vir a Pernambuco agora, já no primeiro turno", relatou.

De acordo com Carlos, as campanhas discutem uma data para a passagem de Lula pelo Estado. O candidato afirmou que o presidente demonstrou interesse em visitar Caetés, cidade onde nasceu, e o Hospital Dona Lindu, em Garanhuns.

No contraponto, Carlos classificou Raquel como candidata do "bolsonarismo" em Pernambuco, apesar dos agradecimentos públicos feitos pela governadora a Lula pela parceria institucional entre os governos estadual e federal.

Ele citou aliados de Raquel ligados à direita e criticou a postura da governadora na eleição presidencial de 2022. A chefe do Executivo estadual, por sua vez, tem evitado declarar voto na disputa presidencial deste ano e defendido que a eleição pernambucana seja discutida a partir das questões locais.

Carlos também fez críticas ao candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), integrante da chapa de Raquel e que tem buscado destacar sua relação com Lula durante a campanha.

Ao ser questionado se Túlio poderia retirar votos de Marília Arraes (PDT) e do senador Humberto Costa (PT), os dois nomes ao Senado na chapa de João, Carlos disse não acreditar nesse movimento e classificou a candidatura do adversário como uma tentativa de se aproximar eleitoralmente do presidente.

"Eu vejo essa candidatura de Túlio como uma carona de querer trazer um lulismo para a candidatura da atual gestão", afirmou.

Denúncia de "gabinete do ódio" na gestão estadual

Questionado sobre as denúncias envolvendo a atuação de páginas e perfis contra João Campos e sobre a declaração de Priscila Krause de que também existiria um "gabinete do ódio" ligado ao adversário, Carlos evitou fazer uma acusação direta e afirmou que eventuais irregularidades devem ser investigadas pelos órgãos competentes.

"Eu deixo essa discussão para a Polícia Federal", disse. Ao JC, a PF informou não ter registro de investigação ou inquérito sobre o caso até o momento.

Carlos afirmou desconhecer investigação sobre um esquema semelhante ligado à campanha de João e citou a exoneração, pelo Governo do Estado, do servidor Amisadai Andrade da Silva, apontado em reportagem da TV Record como responsável por uma rede de páginas e perfis utilizados para publicar conteúdos contra o socialista.

"Se não havia nenhum indício, nada errado, para que exonerar o servidor?", questionou.

Apesar da provocação, o candidato voltou a dizer que não estava acusando integrantes da gestão estadual e defendeu que o tema seja esclarecido pelas investigações.

"Não estou acusando aqui ninguém. Eu quero, de fato, é debater Pernambuco. Tomara que esse tema de gabinete do ódio seja um tema secundário no Estado", afirmou.