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Política | Notícia

Ao vivo: Humberto Costa (PT) é sabatinado na Rádio Jornal nesta quinta-feira

Humberto Costa busca o terceiro mandato no Senado Federal e aposta no alinhamento com o presidente Lula. Entrevista começa às 9h

Por Ryann Albuquerque Publicado em 27/08/2026 às 8:05
Senador Humberto Costa
Senador Humberto Costa - Roberto Stuckert Filho

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A Rádio Jornal dá sequência, nesta quinta-feira (27), à série de sabatinas com os candidatos que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal. O quarto entrevistado será Humberto Costa (PT), que participa do programa Passando a Limpo, das 9h às 9h30, em conversa com os jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza.

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Atual senador, Humberto busca um terceiro mandato consecutivo na Casa Alta. Ele foi eleito pela primeira vez em 2010, tornando-se o primeiro senador do PT por Pernambuco, e conquistou a reeleição em 2018. Agora, disputa novamente uma das duas vagas que estarão em jogo no Estado nas eleições deste ano.

A candidatura foi oficializada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que integra a Frente Popular de Pernambuco e apoia João Campos (PSB) na disputa pelo Governo do Estado. Na chapa majoritária, Humberto divide a candidatura ao Senado com Marília Arraes (PDT), enquanto Carlos Costa (Republicanos) concorre como vice.

Humberto tem concentrado a campanha na defesa da continuidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e na necessidade de ampliar a representação de aliados do petista no Senado. Médico e jornalista, Humberto nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, mas construiu sua trajetória pessoal, profissional e política em Pernambuco. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e também em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Trajetória

A atuação política começou ainda no movimento estudantil, durante o período da ditadura militar. Humberto participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, inclusive. Foi deputado estadual, vereador do Recife. Em 2002, disputou o Governo de Pernambuco. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Jarbas Vasconcelos.

Com a vitória de Lula para a Presidência da República, Humberto foi escolhido para comandar o Ministério da Saúde, cargo que exerceu entre 2003 e 2005. À frente da pasta, participou da implantação e expansão de políticas como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Farmácia Popular e o Brasil Sorridente.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.