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Política | Notícia

Ao vivo: Frente Popular anuncia medidas contra suposto gabinete do ódio ligado ao Governo de Pernambuco

De acordo com a denúncia, uma rede coordenada de ataques seria operada por páginas financiadas com recursos do Governo do Estado. Secom nega

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 10:31 | Atualizado em 27/08/2026 às 10:55
Coletiva de imprensa do departamento jurídico da Frente Popular, coligação que tem João Campos (PSB) como candidato ao Governo de Pernambuco
Coletiva de imprensa do departamento jurídico da Frente Popular, coligação que tem João Campos (PSB) como candidato ao Governo de Pernambuco - Eduarda Nóbrega/JC

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A Frente Popular de Pernambuco, coligação que tem João Campos (PSB) como candidato ao governo, anuncia nesta quinta-feira (27), a partir das 10h30, medidas que serão adotadas contra um suposto "gabinete do ódio", que segundo denúncias, estaria coordenando ataques contra João e aliados.

O anúncio será feito pelo departamento jurídico da Frente Popular. O caso em questão foi divulgado na terça-feira (25) em uma reportagem da TV Record.

Acompanhe ao vivo o anúncio:

De acordo com a denúncia, a suposta rede coordenada de ataques contra João Campos e aliados seria operada por páginas nas redes sociais financiadas com recursos do Governo do Estado.

Nesta quarta (26), o governo exonerou o servidor citado na reportagem, Amisadai Andrade da Silva, do cargo em comissão de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer, conforme publicação no Diário Oficial.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Estado afirmou que a publicidade do Governo de Pernambuco é executada exclusivamente por agências contratadas por licitação, responsáveis pela elaboração dos planos de mídia e pela escolha dos veículos segundo critérios técnicos de audiência, alcance e custo.

Segundo o Governo, os valores destinados em 2026 ao veículo citado pela Record representam cerca de 0,3% do investimento permitido ao Estado em publicidade no período. A gestão acrescentou que os recursos são distribuídos entre dezenas de veículos e que os pagamentos são realizados mediante comprovação da veiculação e estão disponíveis no Portal da Transparência.

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