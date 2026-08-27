Ao vivo: Frente Popular anuncia medidas contra suposto gabinete do ódio ligado ao Governo de Pernambuco

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Frente Popular de Pernambuco, coligação que tem João Campos (PSB) como candidato ao governo, anuncia nesta quinta-feira (27), a partir das 10h30, medidas que serão adotadas contra um suposto "gabinete do ódio", que segundo denúncias, estaria coordenando ataques contra João e aliados.
O anúncio será feito pelo departamento jurídico da Frente Popular. O caso em questão foi divulgado na terça-feira (25) em uma reportagem da TV Record.
Acompanhe ao vivo o anúncio:
De acordo com a denúncia, a suposta rede coordenada de ataques contra João Campos e aliados seria operada por páginas nas redes sociais financiadas com recursos do Governo do Estado.
Nesta quarta (26), o governo exonerou o servidor citado na reportagem, Amisadai Andrade da Silva, do cargo em comissão de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer, conforme publicação no Diário Oficial.
Em nota, a Secretaria de Comunicação do Estado afirmou que a publicidade do Governo de Pernambuco é executada exclusivamente por agências contratadas por licitação, responsáveis pela elaboração dos planos de mídia e pela escolha dos veículos segundo critérios técnicos de audiência, alcance e custo.
Segundo o Governo, os valores destinados em 2026 ao veículo citado pela Record representam cerca de 0,3% do investimento permitido ao Estado em publicidade no período. A gestão acrescentou que os recursos são distribuídos entre dezenas de veículos e que os pagamentos são realizados mediante comprovação da veiculação e estão disponíveis no Portal da Transparência.