Ao vivo: Frente Popular anuncia medidas contra suposto gabinete do ódio ligado ao Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com a denúncia, uma rede coordenada de ataques seria operada por páginas financiadas com recursos do Governo do Estado. Secom nega

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A Frente Popular de Pernambuco, coligação que tem João Campos (PSB) como candidato ao governo, anuncia nesta quinta-feira (27), a partir das 10h30, medidas que serão adotadas contra um suposto "gabinete do ódio", que segundo denúncias, estaria coordenando ataques contra João e aliados.

O anúncio será feito pelo departamento jurídico da Frente Popular. O caso em questão foi divulgado na terça-feira (25) em uma reportagem da TV Record.

Acompanhe ao vivo o anúncio:

De acordo com a denúncia, a suposta rede coordenada de ataques contra João Campos e aliados seria operada por páginas nas redes sociais financiadas com recursos do Governo do Estado.

Nesta quarta (26), o governo exonerou o servidor citado na reportagem, Amisadai Andrade da Silva, do cargo em comissão de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer, conforme publicação no Diário Oficial.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Estado afirmou que a publicidade do Governo de Pernambuco é executada exclusivamente por agências contratadas por licitação, responsáveis pela elaboração dos planos de mídia e pela escolha dos veículos segundo critérios técnicos de audiência, alcance e custo.

Segundo o Governo, os valores destinados em 2026 ao veículo citado pela Record representam cerca de 0,3% do investimento permitido ao Estado em publicidade no período. A gestão acrescentou que os recursos são distribuídos entre dezenas de veículos e que os pagamentos são realizados mediante comprovação da veiculação e estão disponíveis no Portal da Transparência.