TRE-PE mantém PSDB Cidadania em coligação de Raquel Lyra
Por 4 votos a 3, tribunal considerou válida convenção que aprovou aliança com Raquel Lyra e rejeitou pedido para retirar federação da chapa
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) decidiu, por maioria, nesta quarta-feira (26), manter a Federação PSDB Cidadania na coligação Pernambuco de Coração, que apoia a candidatura de Raquel Lyra (PSD) ao Governo do Estado. A votação terminou em 4 votos a 3, com o Pleno acompanhando o entendimento do relator, desembargador eleitoral Paulo Machado Cordeiro.
A decisão garante a composição original da aliança formada por PSD, Federação União Progressista (União Brasil/PP), Podemos, Avante e Federação PSDB Cidadania. O caso ainda pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já que cabe recurso da decisão.
Entenda o caso
A convenção estadual realizada em 31 de julho aprovou, por unanimidade, a entrada da federação na coligação Pernambuco de Coração. Já a Comissão Interventora da Federação decidiu que a legenda deveria adotar uma posição de neutralidade na disputa pelo Governo de Pernambuco.
Essa mudança de posição que esteve no centro da análise do TRE-PE. No voto, Paulo Cordeiro considerou válida a convenção de 31 de julho. Segundo o relator, na data do encontro, o órgão provisório estadual responsável pela convocação e condução da convenção estava regularmente ativo no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) da Justiça Eleitoral.
Na ocasião, 43 integrantes participaram da deliberação e aprovaram, de forma unânime, a participação da Federação na chapa encabeçada por Raquel Lyra.
Para o relator, a decisão tomada posteriormente pela Comissão Interventora não poderia simplesmente anular o que havia sido definido na convenção sem seguir as regras previstas no estatuto da federação. Paulo Cordeiro classificou a iniciativa como um "patente excesso de poder e usurpação de competência".
O desembargador também ponderou que a autonomia dos partidos e federações não está acima do controle da Justiça Eleitoral. "A autonomia das agremiações políticas - pilar de sustentação do próprio regime democrático - não subsiste no ordenamento jurídico como um dogma absoluto, isolado ou imune ao controle de legalidade", afirmou no voto.
Impugnação da Frente Popular
O julgamento também analisou uma Ação de Impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentada pela Frente Popular de Pernambuco, que questionava a presença da Federação PSDB Cidadania na coligação adversária.
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Com o resultado, o TRE-PE rejeitou o pedido da Comissão Interventora para retirar a Federação PSDB Cidadania da aliança e manteve o DRAP da coligação Pernambuco de Coração com a composição original.