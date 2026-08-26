Sabatina SJCC: Marília Arraes diz que atuará pela governabilidade de Lula e rejeita impeachment de ministros do STF

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Candidata ao Senado pelo PDT disse que divergências com João Campos e Humberto Costa foram superadas e prometeu priorizar Transnordestina

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A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) foi a entrevistada desta quarta-feira (26), na série de sabatinas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos pernambucanos à Casa Alta. Na sabatina, Marília defendeu a governabilidade de Lula (PT) no Congresso, rejeitou a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e criticou a autonomia do Banco Central.

Única mulher entre os candidatos que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado, Marília também afirmou que as divergências do passado com o candidato a governador João Campos (PSB) e com o senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT), seus companheiros de chapa, foram superadas. A pedetista ainda se posicionou contra o fim da reeleição para cargos do Executivo e prometeu fazer da conclusão da Transnordestina uma das prioridades de um eventual mandato.

Ao justificar a decisão de concorrer ao Senado, em vez de tentar retornar à Câmara dos Deputados, Marília afirmou não entender a expectativa de que pudesse abrir mão da candidatura e associou essa percepção ao fato de ser mulher.

“Eu não sei por que esperavam que eu abrisse mão de ser candidata à senadora. Acredito que porque eu sou mulher, porque acham sempre que a mulher vai abrir mão, vai ceder, vai se intimidar por algumas desconstruções que são feitas”, afirmou.

Marília também rebateu avaliações de que poderia perder força eleitoral ao longo da campanha. “Muita gente dizendo: ‘Marília vai derreter, Marília vai desidratar’. Eu não sou sorvete, não sou chocolate para estar derretendo”, disse.

Para a candidata, a renovação de dois terços das cadeiras do Senado transforma a eleição deste ano em praticamente uma “nova constituinte”. Ela afirmou que pretende atuar para garantir governabilidade a Lula.

“Eu quero estar lá ajudando o presidente Lula a ter governabilidade, a ter mais avanços, conquistas sociais e que a gente possa fazer essa transição também para o próximo governo com muita maturidade e temperança”, declarou.

Divergências superadas com João e Humberto

Questionada sobre os embates com João Campos na eleição pela Prefeitura do Recife em 2020, Marília afirmou que os episódios fizeram parte do processo político e apontou 2022 como início da reconstrução da relação, quando João a apoiou no segundo turno da disputa pelo Governo de Pernambuco. Dois anos depois, Marília apoiou a reeleição de João no Recife e, agora, os dois dividem o mesmo palanque estadual.

Marília também foi questionada sobre as divergências que teve com Humberto Costa quando ainda integrava o PT. Segundo ela, as diferenças nunca foram ideológicas.

“Houve divergências em relação à tática. Nós nunca tivemos divergências ideológicas. Eu e o Humberto Costa, muito pelo contrário. Sempre estivemos, do ponto de vista ideológico, no mesmo campo”, disse.

Marília ainda defendeu a reeleição de Humberto e afirmou que os dois devem pedir votos um para o outro porque a presença de ambos no Senado seria “importante para a governabilidade do presidente Lula”.

Marília rejeita impeachment de ministros do STF

Questionada se atualmente identifica fundamento para a abertura de processo de impeachment contra algum ministro do STF, Marília respondeu negativamente e classificou as críticas à Corte como parte de uma disputa política promovida pela extrema direita.

“Hoje, eu não vejo nenhuma razão para haver impeachment de nenhum ministro do STF, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Eu vejo que isso poderia trazer uma instabilidade para o Brasil”, afirmou.

A candidata também se posicionou contra a criação de mandatos com prazo determinado para os ministros da Corte. Atualmente, os integrantes do STF podem permanecer no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Segundo Marília, a duração prolongada dos mandatos permite que ministros indicados por diferentes presidentes convivam na mesma composição e reduz a vinculação da Corte a um governo específico.

“Acho que mandato para ministro da Suprema Corte gera uma instabilidade jurídica e constitucional no Brasil. A gente precisa ter um critério técnico e rigoroso de indicação desses ministros”, declarou.

Banco Central

Marília também criticou a autonomia do Banco Central ao ser questionada sobre a proposta que amplia a autonomia financeira e orçamentária da instituição.

A candidata lembrou que, quando exercia mandato na Câmara dos Deputados, posicionou-se contra a autonomia concedida ao BC e defendeu que a política monetária mantenha relação com o projeto econômico escolhido nas urnas.

“Você não pode ter um Banco Central desalinhado com o projeto econômico, com a política econômica de um governo”, afirmou.

A pedetista criticou ainda o patamar dos juros no País e sustentou que as decisões da autoridade monetária afetam diretamente financiamento habitacional, cartão de crédito, alimentação e combustíveis.

Transnordestina como prioridade

Ao abordar infraestrutura, Marília prometeu colocar a conclusão da Transnordestina entre as prioridades de seu mandato, caso seja eleita.

A candidata associou a defesa da ferrovia ao legado de seu avô, o ex-governador Miguel Arraes, e recordou sua atuação na Câmara contra a retirada do trecho pernambucano do projeto durante o governo Jair Bolsonaro.

Marília defendeu a ligação ferroviária entre Salgueiro e o Porto de Suape e afirmou que a obra é fundamental para reduzir custos logísticos no Estado, sobretudo para cadeias produtivas do interior, como o Polo Gesseiro do Araripe.

“O desenvolvimento de Pernambuco passa pela consolidação, pelo término dessa obra da Transnordestina e vai ser uma prioridade do nosso mandato”, afirmou.

Reeleição e CPIs

Marília também se posicionou contra o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e defendeu que a permanência de um governante seja decidida pelo eleitor.

“Não vejo a reeleição como um problema do Brasil. Bolsonaro, por exemplo, foi candidato à reeleição e não ganhou a eleição, porque o povo não escolheu. Isso é uma democracia”, declarou.

A pedetista defendeu ainda a atuação de senadores em comissões parlamentares de inquérito e citou a CPI da Covid como exemplo da importância desses colegiados para a fiscalização do Congresso.