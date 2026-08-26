Priscila Krause rebate adversários que pediram impeachment e acusa ação de "revanche" e nega "gabinete do ódio"

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Vice-governadora diz que pedido do PSB tem motivação política, falou sobre Senado e evitou declarar voto para presidente

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A vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) rebateu, nesta terça-feira (26), as acusações que motivaram um pedido de impeachment protocolado por deputados do PSB na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em entrevista à Rádio Cultura, ela também negou a existência de um suposto “gabinete do ódio” comandado pela governadora Raquel Lyra (PSD), reafirmou o apoio da chapa a Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) para o Senado, mesmo após a entrada de Mendonça Filho (PL) na disputa, e evitou declarar voto na eleição presidencial, repetindo o discurso de que a prioridade da campanha é Pernambuco.

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O pedido de impeachment contra Priscila foi apresentado pelos deputados estaduais Rodrigo Farias, Sileno Guedes e Romero Albuquerque, todos do PSB, e também inclui a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A representação questiona atos praticados por Priscila durante períodos em que assumiu interinamente o Governo de Pernambuco e cita a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, administrada pelo marido da vice-governadora. Os parlamentares apontam possíveis crimes de responsabilidade e supostas irregularidades envolvendo recursos públicos.

Pedido de impeachment

Priscila classificou a iniciativa como uma tentativa de revanche política e afirmou que o pedido foi apresentado em meio à disputa eleitoral. A vice-governadora também defendeu a atuação da unidade de saúde e disse que os serviços prestados pela instituição não foram interrompidos durante os períodos em que exerceu interinamente o comando do Estado.

“Os deputados que protocolaram esse pedido de impeachment não me perdoam e não me perdoarão. Eles querem dar o troco, querem a revanche. E esse pedido de impeachment, em pleno processo eleitoral, não tem a menor credibilidade.”

A vice-governadora reconheceu a legitimidade da auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), mas argumentou que o próprio relatório reconheceu a importância da unidade para a rede pública de saúde. Segundo ela, as inconsistências identificadas se concentraram em questões documentais.

“O órgão reconhece, de maneira categórica, a importância estratégica do hospital para o SUS. Reconhece também que todos os procedimentos existiram, que os pacientes existem, que os atendimentos foram feitos. O que foi apontado foram desconformidades documentais em 90 sessões de hemodiálise.”

Priscila também criticou o pedido de suspensão dos serviços da unidade, argumentando que a medida poderia afetar pacientes que dependem de tratamentos como a hemodiálise.

“Imagine o que isso causa num paciente que depende de uma hemodiálise duas, três vezes por semana, para viver, saber que tem deputados que querem que esse serviço seja suspenso simplesmente para prejudicar uma candidata e, possivelmente, eles ganharem uma eleição. Não vale tudo pela política e nem vale tudo por um mandato.”

“Gabinete do ódio”

Questionada sobre as acusações feitas por João Campos (PSB) de que haveria uma estrutura organizada para promover ataques contra ele e seus aliados nas redes sociais, Priscila negou que exista um “gabinete do ódio” comandado por Raquel Lyra.

A vice-governadora afirmou que qualquer investigação deve seguir seu curso, mas devolveu as críticas ao adversário. Segundo ela, a própria campanha de Raquel identificou uma rede de perfis que, na avaliação do grupo, seria usada para atacar a governadora e a própria Priscila.

“Não existe um gabinete do ódio comandado pela governadora Raquel Lyra. E, se existe uma investigação, essa investigação precisa acontecer. Agora, me chama muito a atenção porque o candidato adversário nosso vem há algum tempo batendo muito nesse assunto. A impressão que eu tenho é que ele está na frente de um espelho falando para ele mesmo.”

Ela afirmou ainda que a campanha já levou informações à Justiça Eleitoral e disse que também apresentou queixas-crime contra pessoas que, segundo ela, teriam promovido ataques.

“A investigação vai chegar em todos os lugares, inclusive essa que nós denunciamos. E a gente vai ver onde vai estar essa verdade. A gente tem mapeado perfis que sistematicamente batem na gente, com vídeos claramente produzidos dentro de uma lógica narrativa.”

Chapa para o Senado e foco em Pernambuco

Na entrevista, Priscila também reafirmou que a chapa de Raquel Lyra está fechada em torno das candidaturas de Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte ao Senado. Questionada sobre a entrada de Mendonça Filho (PL) na disputa, ela evitou fazer previsões sobre possíveis impactos para os dois candidatos.

“Túlio e Eduardo são os nossos candidatos. É para quem nós pedimos votos e temos a certeza de que serão brilhantes senadores e senadores necessários. São dois perfis necessários para Pernambuco.”

Ao ser pressionada a escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa presidencial, Priscila repetiu a estratégia adotada por Raquel e evitou declarar voto. Para a vice-governadora, a tentativa de associar a chapa a um dos polos nacionais busca deslocar o debate da eleição estadual.

“Raquel Lyra e Priscila Krause é a chapa de Pernambuco para Pernambuco. Esquerdista, direitista, isso não enche a barriga de ninguém. O nosso foco é Pernambuco, é falar das estradas, da qualidade da saúde, da reforma dos hospitais e dos desafios que a gente continua enfrentando.”

Priscila afirmou que Raquel mantém uma relação institucional com o presidente Lula e citou a parceria entre os governos estadual e federal.

“A governadora Raquel Lyra sempre disse que iria governar Pernambuco com qualquer que fosse presidente. E o presidente Lula tem sido parceiro. O presidente disse à governadora que não ia faltar a Pernambuco, e não tem faltado. Agora, o nosso foco é Pernambuco.”

Vantagem nas pesquisas

Com Raquel à frente de João Campos nas pesquisas mais recentes, Priscila afirmou que a campanha não trabalha com clima de vitória antecipada. Segundo ela, a aprovação da gestão é mais importante para a chapa do que a diferença registrada nos levantamentos eleitorais.

“Não tem sapato alto. A gente trabalha como se a gente estivesse com 1% nas pesquisas, falando com as pessoas, conversando, indo a todos os lugares. O que acalenta o nosso coração, de fato, é quando a gente vê uma aprovação do nosso trabalho de 68%. É esse trabalho que é aprovado pelos pernambucanos que não pode parar.

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