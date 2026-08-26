Pacto no Alvorada: Lula, Motta e Alcolumbre acertam votação para o fim da escala 6x1 e da 'taxa das blusinhas'
O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou que o almoço foi "muito produtivo" para destravar algumas pautas a serem votadas no Senado
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pactuou, junto dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alguns assuntos importantes para serem votados na Câmara e no Senado.
"Pedi ao companheiro Alcolumbre e ao companheiro Hugo que a gente defina as coisas que são importantes para estar na pauta de votação no Senado e na Câmara. Primeiro, (o fim) da taxa das blusinhas. Segundo, os minerais críticos e terras raras, tem um projeto já aprovado na Câmara (de marco legal) e está no Senado. Pedi a Alcolumbre para colocar na pauta de votação", relatou o presidente.
"Terceiro, o fim da escala 6x1, que é uma coisa de muito interesse da sociedade brasileira, da ampla maioria de trabalhadores, que trabalham seis dias e só têm um para descansar. Será uma coisa muito importante para os trabalhadores porque vão ter mais tempo para cuidar dos seus. E a PEC da Segurança. Quando o Senado votar, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente pactuar com Estados e municípios que tipo de segurança vamos ter no País", completou.
Lula ainda mencionou o pedido para que o Senado vote o projeto do Redata (regime de desoneração para data centers no País, criado inicialmente por medida provisória e que agora tramita por projeto de lei). Afirmou que há muitas empresas de data centers "querendo vir para cá e temos condições de atender aos interesses das empresas e podemos ter uma vultosa entrada de dinheiro no País".
Motta diz que almoço foi extremamente positivo
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 26, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), teve um resultado "extremamente positivo". Ele também falou que o almoço foi "muito produtivo" para destravar algumas pautas.
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Motta disse que vários projetos já votados na Câmara devem, agora, como resultado dessa reunião, ser votados no Senado.
"Vamos instalar a comissão mista que trata da MP que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível para que ela possa concluir seu trabalho", disse. A comissão já foi instalada, mas ainda nem sequer definiu um relator para a medida provisória. O relator será um senador e o presidente da comissão, da Câmara.
Motta afirmou que o resultado da reunião representa uma "vitória não só das pessoas que mais precisam e compram por essas plataformas" e que "o Brasil precisa de diálogo, cooperação e trabalho conjunto entre Congresso e Executivo".
Motta, Lula e Alcolumbre fizeram um pronunciamento logo após o almoço que tiveram, no Palácio da Alvorada. Antes do presidente da Câmara falar, Lula disse que pediu a eles que os assuntos relatados fossem votados em breve.