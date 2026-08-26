fechar
Política | Notícia

Pacto no Alvorada: Lula, Motta e Alcolumbre acertam votação para o fim da escala 6x1 e da 'taxa das blusinhas'

O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou que o almoço foi "muito produtivo" para destravar algumas pautas a serem votadas no Senado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/08/2026 às 18:20
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (C), durante quebra-Queixo com Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (E), e Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta (D)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (C), durante quebra-Queixo com Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (E), e Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta (D) - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pactuou, junto dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alguns assuntos importantes para serem votados na Câmara e no Senado.

"Pedi ao companheiro Alcolumbre e ao companheiro Hugo que a gente defina as coisas que são importantes para estar na pauta de votação no Senado e na Câmara. Primeiro, (o fim) da taxa das blusinhas. Segundo, os minerais críticos e terras raras, tem um projeto já aprovado na Câmara (de marco legal) e está no Senado. Pedi a Alcolumbre para colocar na pauta de votação", relatou o presidente.

"Terceiro, o fim da escala 6x1, que é uma coisa de muito interesse da sociedade brasileira, da ampla maioria de trabalhadores, que trabalham seis dias e só têm um para descansar. Será uma coisa muito importante para os trabalhadores porque vão ter mais tempo para cuidar dos seus. E a PEC da Segurança. Quando o Senado votar, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente pactuar com Estados e municípios que tipo de segurança vamos ter no País", completou.

Lula ainda mencionou o pedido para que o Senado vote o projeto do Redata (regime de desoneração para data centers no País, criado inicialmente por medida provisória e que agora tramita por projeto de lei). Afirmou que há muitas empresas de data centers "querendo vir para cá e temos condições de atender aos interesses das empresas e podemos ter uma vultosa entrada de dinheiro no País".

Ricardo Stuckert/PR
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (C), durante quebra-Queixo com Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (E), e Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta (D) - Ricardo Stuckert/PR

Motta diz que almoço foi extremamente positivo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 26, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), teve um resultado "extremamente positivo". Ele também falou que o almoço foi "muito produtivo" para destravar algumas pautas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Motta disse que vários projetos já votados na Câmara devem, agora, como resultado dessa reunião, ser votados no Senado.

Leia Também

"Vamos instalar a comissão mista que trata da MP que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível para que ela possa concluir seu trabalho", disse. A comissão já foi instalada, mas ainda nem sequer definiu um relator para a medida provisória. O relator será um senador e o presidente da comissão, da Câmara.

Motta afirmou que o resultado da reunião representa uma "vitória não só das pessoas que mais precisam e compram por essas plataformas" e que "o Brasil precisa de diálogo, cooperação e trabalho conjunto entre Congresso e Executivo".

Motta, Lula e Alcolumbre fizeram um pronunciamento logo após o almoço que tiveram, no Palácio da Alvorada. Antes do presidente da Câmara falar, Lula disse que pediu a eles que os assuntos relatados fossem votados em breve.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

Lula apresenta ações no TSE contra Caiado e Renan por falas difamatórias durante debate
ELEIÇÕES 2026

Lula apresenta ações no TSE contra Caiado e Renan por falas difamatórias durante debate
Muito além das blusinhas
ECONOMIA

Muito além das blusinhas

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.