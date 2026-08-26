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Política | Notícia

Na Mata Norte, João Campos diz que foi a região com menos investimentos da gestão Raquel Lyra

Em agenda pela região, candidato promete isenção de IPVA para motos, obras de infraestrutura e critica investimentos da atual gestão estadual

Por Alice Lins Publicado em 26/08/2026 às 20:23 | Atualizado em 26/08/2026 às 20:48
João Campos (PSB), candidato a governador de Pernambuco
João Campos (PSB), candidato a governador de Pernambuco - Marlon Diego/Divulgação

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O candidato ao governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) voltou à Mata Norte, nesta quarta-feira (26), para uma série de compromissos de campanha eleitoral.

No início da tarde, ele esteve em Nazaré da Mata e se reuniu com mototaxistas e trabalhadores rurais e reafirmou a proposta de isentar do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) motos de até 180 cilindradas, além de viabilizar condições de formação e acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para usuários de moto que moram ou trabalham na zona rural.

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Junto a João, estiveram lideranças como o ex-prefeito Nino (Republicanos), o atual vice-prefeito Rostand Negromonte (PSDB) e o ex-vice-prefeito Pereira do Sindicato (PSB).

Em Buenos Aires, ele recebeu o título de cidadão e reafirmou compromissos com a região, como a realização de obras para a melhoria do abastecimento de água, a duplicação da PE-90 e a parceria com o Governo Federal em torno da duplicação da BR-408, no trecho entre Carpina e a divisa com a Paraíba.

Em discurso, o candidato voltou a fazer críticas à atual gestão de Pernambuco. "Viemos aqui apenas para um visita, mas a gente pôde conversar olho no olho com as pessoas, porque política se faz assim. Aqui foi a área que teve o menor investimento do Governo do Estado nesses últimos anos. E a gente vai fazer o contrário, porque a gente gosta e acredita na Mata Norte", declarou.

Na cidade, esteve com diferentes lideranças da oposição que apoiam seu projeto, como o ex-prefeito Fabinho Lisandro e o ex-vereador Flávio de Deda. Já o título de cidadão foi recebido das mãos do vereador Condessa (PSB).

Também participaram do ato o candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a candidata a senadora Marília Arraes (PDT), os deputados Pedro Campos (PSB) e Francismar Pontes (PSB) e o vereador do Recife e candidato a deputado federal Rinaldo Junior (PSB).

João Campos finalizou a agenda pelas ruas de Vicência, em uma caminhada com os eleitores. Ao lado de Neto de Dija (PSB) e outras lideranças da Mata Norte, ele participou da inauguração do Espaço 40, voltado à promoção de atividades de apoio à campanha dos candidatos da Frente Popular de Pernambuco.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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