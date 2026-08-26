"Melhor momento da segurança pública", diz Raquel Lyra ao defender sua gestão
Raquel destacou a queda nos indicadores de violência e aumento da segurança pública desde o início da sua gestão
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A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, afirmou nesta quarta-feira (26) que Pernambuco atravessa o que considera o “melhor momento” da segurança pública e atribuiu a redução dos índices de criminalidade a um processo de reconstrução iniciado no começo de sua gestão.
A declaração foi dada durante sabatina promovida pelo Diario de Pernambuco, na qual a governadora também apresentou um balanço de ações nas áreas de saúde, infraestrutura, abastecimento de água e geração de emprego e renda.
Ao tratar da segurança, Raquel destacou a queda nos indicadores de violência e lembrou que uma das metas estabelecidas pelo governo era reduzir o número de homicídios no Estado. Segundo ela, os resultados alcançados representam uma redução histórica nos índices monitorados. “Estamos vivendo o melhor momento da segurança pública no nosso estado, com redução histórica, desde que se começou a medir”, afirmou.
Raquel reconheceu que mudanças estruturais demandam tempo. Para a governadora, a execução das políticas públicas depende de planejamento, capacidade de articulação e diálogo permanente com a população.
“A gente sabe que não se resolve da noite para o dia”, disse. Segundo ela, o desafio é transformar projetos e compromissos assumidos em entregas concretas para os pernambucanos.
Gabinete do ódio
A investigação sobre um suposto “gabinete do ódio” responsável por ataques a adversários políticos entrou no debate após reportagem da TV Record apontar que a Polícia Federal apura a existência da estrutura. Durante sabatina, a governadora Raquel Lyra afirmou ter acionado a Justiça e negou envolvimento com práticas de ataques políticos.
Ao comentar a participação do ex-servidor Amisadai Andrade da Silva, citado na reportagem e exonerado do governo nesta quarta, Raquel negou que tivesse contato com ele sobre a suposta estrutura. “Eu quero ver prova”, afirmou. A governadora também disse que sua campanha já denunciou mais de 430 perfis considerados “robotizados” ao TRE-PE.
O caso também foi usado por João Campos (PSB), que afirmou que a reportagem reforça denúncias anteriores sobre uma estrutura de ataques contra sua candidatura, aliados e familiares. Raquel, por sua vez, disse que pretende manter a campanha concentrada no debate de propostas e na prestação de contas à população.
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Em cima do muro
Durante a sabatina, Raquel Lyra voltou a evitar um posicionamento sobre a eleição presidencial de 2026 e rejeitou as tentativas de associá-la a um dos polos da política nacional.
A governadora afirmou que prefere ser identificada pela defesa dos interesses de Pernambuco e sustentou que sua atuação não deve ser definida por rótulos ideológicos. “Eu sou pernambuquista. Vão querer me rotular”, declarou.
A estratégia de manter distância da disputa nacional também marcou sua campanha ao Governo de Pernambuco, em 2022. Na avaliação de Raquel, a independência permite preservar o diálogo com diferentes forças políticas e garantir acesso do Estado a investimentos federais, independentemente de quem esteja no Palácio do Planalto.
Ao longo da sabatina, a governadora também falou sobre ações da gestão, investimentos e a relação institucional com Brasília. Ao citar obras e programas habitacionais, defendeu que os resultados da administração devem pesar mais na avaliação do eleitor do que seu posicionamento na polarização nacional.
Raquel ainda criticou a postura de confronto adotada por governos anteriores com diferentes presidentes e afirmou que Pernambuco acabou prejudicado por esse tipo de embate.