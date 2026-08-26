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Política | Notícia

Lula apresenta ações no TSE contra Caiado e Renan por falas difamatórias durante debate

Caiado tentou associar Lula às investigações em andamento na Polícia Federal contra Lulinha e Marco Aurélio. Já Renan o chamou de "bêbado" e "ladrão"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/08/2026 às 17:48
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert

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A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou duas ações contra os candidatos Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) nesta quarta-feira, 26, por causa de falas dos dois candidatos durante o debate promovido pela Band e pelo Estadão no domingo, 23. Lula faltou ao debate.

Caiado tentou associar Lula às investigações em andamento na Polícia Federal contra seu filho Fábio Luís Lula da Silva e o ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro por suposto tráfico de influência. Também buscou igualar o caso com a apuração contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo financiamento do filme "Dark Horse".

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"O escândalo do filme Dark Horse, amplamente divulgado pela mídia, não guarda qualquer tipo de vínculo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não obstante, o representado utiliza-se de um trocadilho para criar uma falsa associação e, consequentemente, confundir o eleitorado", disse a equipe jurídica na peça.

Renan atacou o presidente e o chamou de "bêbado" e "ladrão", entre outros xingamentos. No mesmo debate, o candidato sugeriu que Lula teria companhias melhores do que a da primeira-dama Janja da Silva. Depois, a primeira-dama divulgou nota repudiando as falas, que defende serem um ato de misoginia.

"Inequívoca, assim, a manobra perpetrada pelo candidato e pelo partido político para, extrapola os limites do debate político legítimo, atingir a honra e a reputação de Luiz Inácio Lula da Silva na medida em que lhe foram dirigidas imputações, imputações essas depois replicadas nas redes sociais, que consistem em calúnia, em difamação e em injúria", afirmou a equipe de Lula.

A campanha do petista pede que conteúdos feitos pelas equipes de Caiado e Renan com base nos vídeos do debate sejam tirados do ar. Também cobra que os dois candidatos sejam multados em R$ 30 mil por esses conteúdos.

Renan reitera declarações

Em nota à imprensa, Renan Santos reitera as declarações do candidato e diz se tratarem de "críticas políticas dirigidas a figuras públicas e à atuação do atual governo, plenamente inseridas no debate eleitoral". "Quem não tem altivez para suportar críticas não deveria disputar a Presidência da República, ou, no mínimo, deveria ter coragem para comparecer aos debates e defender a própria honra", diz, ao enfatizar que o presidenciável continuará a manter as declarações que vêm sendo feitas.

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A equipe de Caiado ainda não se manifestou publicamente sobre as ações protocoladas pela campanha de Lula no TSE.

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