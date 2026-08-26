João Campos apresenta propostas para o Sertão, reforça aliança com Lula e critica gestão de Raquel em sabatina

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Candidato do PSB falou sobre hospital em Petrolina, legado dos governos socialistas e disse ser alvo de uma estrutura de ataques nas redes sociais

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O candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos, participou nesta terça-feira (26) de uma sabatina promovida pela Rádio Grande Rio, em Petrolina.

Durante a entrevista, o socialista apresentou propostas para saúde, abastecimento de água e desenvolvimento econômico no Sertão, voltou a comparar sua gestão à frente da Prefeitura do Recife com a administração da governadora Raquel Lyra (PSD) no Estado e tratou de temas políticos, como sua aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o legado dos governos do PSB e sobre a atuação de uma suposta estrutura organizada para promover ataques contra ele e aliados nas redes sociais.

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Entre as propostas, João prometeu a construção de um hospital estadual de grande porte em Petrolina, com capacidade entre 150 e 200 leitos e serviços em áreas como cardiologia, oncologia, neurologia e cirurgia geral. Segundo o candidato, a unidade deverá atender também municípios de toda a região do Vale do São Francisco.

“A gente tem um compromisso de construir quatro grandes hospitais no Estado de Pernambuco, e um deles será em Petrolina. Petrolina precisa ter um equipamento de grande porte, que possa atender não só a população da cidade, mas toda a região, para que as pessoas não precisem se deslocar centenas de quilômetros em busca de um atendimento de maior complexidade.”

João também apresentou o projeto do Vale Agrotec, voltado à integração entre tecnologia, universidades e a cadeia produtiva do Vale do São Francisco. A proposta, segundo ele, é aproveitar a experiência desenvolvida pelo Porto Digital para criar soluções voltadas à irrigação, produtividade, genética e controle de pragas.

“O grande sonho é não apenas a gente exportar fruta. É a gente conseguir desenvolver e exportar tecnologia, criar soluções aqui para os desafios que existem na agricultura irrigada e fazer com que Petrolina e o Vale do São Francisco sejam também uma referência na produção de conhecimento e inovação.”

Comparação com Raquel

Ao falar sobre sua experiência administrativa, João voltou a usar os resultados de sua gestão no Recife como principal credencial para disputar o Governo de Pernambuco. O candidato comparou, entre outros pontos, a quantidade de creches construídas na capital com as entregas da atual gestão estadual.

“Uma cidade que tem um orçamento oito vezes menor do que o Estado de Pernambuco, a gente fez dez vezes mais creches. Então, o debate que precisa ser feito é quem consegue realizar, quem tem capacidade de tirar as coisas do papel, porque não adianta ficar apenas terceirizando desculpas e justificativas para aquilo que não foi feito.”

Na área de recursos hídricos, João afirmou que pretende executar 94 grandes obras em Pernambuco e criticou problemas de abastecimento enfrentados pela população. Ele também prometeu zerar a conta de água das famílias beneficiárias da tarifa social enquanto o serviço não for regularizado.

“A nossa proposta é muito clara: se a água não chegar para essas famílias, elas não vão pagar a conta. A conta vai vir zerada até que a água chegue como deveria chegar. Não é razoável cobrar por um serviço que não está sendo entregue à população.”

Aliança com Lula e governos do PSB

Na parte de política partidária da entrevista, João reforçou a proximidade com Lula e afirmou que a relação entre os dois não se resume à campanha eleitoral.

Segundo o socialista, a parceria seria uma forma de ampliar a capacidade de Pernambuco de atrair investimentos e executar projetos em conjunto com o Governo Federal.

“É uma aliança não só para vencer uma eleição, mas é uma aliança para governar junto, para cuidar do povo junto. Pernambuco precisa ter capacidade de dialogar, apresentar projetos e buscar investimentos, e eu tenho uma relação política construída com o presidente Lula que pode ajudar o Estado a voltar a ter protagonismo.”

Ao ser questionado sobre as críticas da governadora aos 16 anos de governos do PSB, João lembrou que Raquel Lyra teve uma longa trajetória dentro do partido antes de se eleger governadora. Para o candidato, a atual adversária não pode se dissociar completamente do período que hoje critica.

“É muito fácil falar dos 16 anos, mas, desses 16 anos, ela passou dez anos dentro do PSB, sendo gestora, sendo deputada, fazendo parte daquele projeto político. Então, quando se fala desse período, também é preciso reconhecer qual foi a participação que cada um teve naquela história.”

João fala em estrutura de ataques

Nos minutos finais da sabatina, João também abordou o que, segundo ele, seria uma estrutura organizada para promover ataques contra ele, integrantes de sua família e aliados políticos nas redes sociais.

O candidato afirmou que o grupo estaria atuando há mais de um ano e disse que seus advogados estudam medidas sobre o caso. Segundo João, a estrutura envolveria agentes públicos e o uso de recursos públicos — alegações apresentadas pelo próprio candidato durante a entrevista.

“Há mais de um ano que a gente vem sofrendo ataques sistemáticos, não apenas eu, mas pessoas da minha família e pessoas que trabalham comigo. Não vale tudo na política. A gente vai buscar os caminhos jurídicos necessários para que tudo seja apurado e para que quem tenha cometido qualquer irregularidade responda pelos seus atos.”

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