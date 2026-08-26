Governo de Pernambuco exonera servidor citado em denúncia sobre ataques coordenados a João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Governo de Pernambuco exonerou, nesta quarta-feira (26), Amisadai Andrade da Silva do cargo em comissão de superintendente de Operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer, conforme publicação no Diário Oficial.

O servidor foi citado em reportagem da TV Record, exibida na terça-feira (25), que o aponta como responsável por uma rede de páginas e perfis utilizada para publicar conteúdos contra o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB).

Na reportagem, Amisadai aparece em um vídeo afirmando que chegou a se reunir com integrantes do Governo do Estado. Segundo ele, a gestão estadual teria apontado que o grupo que ele faz parte seria um "canal para tentar desidratar” João Campos. A Record também relacionou páginas e perfis ligados a Amisadai e grupo a contratos de publicidade com o Governo de Pernambuco.

Em nota enviada ao JC, a Secretaria de Comunicação do Estado afirmou que a publicidade do Governo de Pernambuco é executada exclusivamente por agências contratadas por licitação, responsáveis pela elaboração dos planos de mídia e pela escolha dos veículos segundo critérios técnicos de audiência, alcance e custo.

Segundo o Governo, os valores destinados em 2026 ao veículo citado pela Record representam cerca de 0,3% do investimento permitido ao Estado em publicidade no período. A gestão acrescentou que os recursos são distribuídos entre dezenas de veículos e que os pagamentos são realizados mediante comprovação da veiculação e estão disponíveis no Portal da Transparência.

Ao comentar o caso nesta quarta-feira, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) confirmou a exoneração, rebateu a reportagem e afirmou que medidas serão tomadas.

“A respeito do servidor referido na reportagem, tenho a dizer que ele está exonerado. Tenho notícia do que foi falado, mas acredito que não devemos nos contaminar com informações falsas, mas medidas cabíveis serão tomadas. Farei uma campanha limpa, transparente, e com o olho no olho, para mostrar tudo o que fizemos e o que vamos fazer”, afirmou.

Raquel também direcionou críticas ao PSB, citando "velhas práticas" que seriam adotadas pelo partido.

“Vocês conhecem muito bem as velhas práticas que hoje o PSB lidera, se apresentando como nova política. Eu não abro mão dos valores que me trouxeram até aqui, de defesa incansável da democracia”, declarou durante panfletagem na Avenida Agamenon Magalhães, no Derby.

João Campos reagiu à reportagem afirmando que denuncia há mais de um ano a existência de uma estrutura de ataques contra ele, familiares e aliados. O candidato disse que seus advogados tomarão medidas sobre o caso.

“Isso é criminoso, isso é absurdo, não vale tudo na política ou em uma eleição. Nossos advogados vão tomar todas as medidas necessárias, porque eu acredito na Justiça, nas instituições, na boa-fé das pessoas”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Em agenda de campanha em Santo Amaro, João também disse que não pretende responder aos ataques com a mesma estratégia.

“Montaram uma estrutura de rede social criminosa, pra estar falando mal de mim, da minha família, dos meus aliados. [...] Eu não vou usar dessa arma. Eu vou usar da ferramenta do trabalho, do serviço, do compromisso com as pessoas”, declarou.

Confira a nota do Governo do Estado, na íntegra, abaixo:

"NOTA

A Secretaria de Comunicação informa que a publicidade do Governo de Pernambuco é executada exclusivamente por agências contratadas mediante licitação, na forma da Lei federal nº 12.232/2010, que atribui a elas a elaboração do plano de mídia e a seleção dos veículos segundo critérios técnicos de audiência, alcance e custo.

Os valores destinados em 2026 ao veículo citado representam cerca de 0,3% do investimento permitido ao Estado em publicidade no período, distribuído entre dezenas de veículos. Todos os pagamentos são precedidos de comprovação de veiculação e estão disponíveis no Portal da Transparência."