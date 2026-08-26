Caiado diz ser a favor da PEC da escala 6x1, mas diz que vai revisar o tema

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Questionado sobre qual a sua proposta para o tema, Caiado afirmou: "A solução é chamá-los e dizer. Eu não vivo a vida do pequeno e micro empresário"

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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse ser favorável à proposta de fim da escala 6x1, mas disse que vai rever o tema para discutir a situação dos micro e pequeno empresários. As declarações ocorreram em sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, nesta quarta-feira, 26.

"A matéria é vencida diante dessa votação. Eu já disse a todos e repito que eu sou a favor", afirmou. "Eu fiz a vírgula e botei o mas por um motivo só: 80% do emprego formal do País é da pequena e micro empresa. O que você viu na PEC? Poderá quando for necessário discutir o impacto dessa medida junto aos pequeno e micro empresários do País, sendo que eles é que absorvem 80% da economia formal no País."

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em nota do início do ano com base em dados tabulados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os micro e pequenos negócios foram responsáveis pela geração de 80% do saldo positivo de vagas com carteiras de trabalho em 2025.

Ao criticar a PEC, Caiado se refere ao Artigo 5º, que diz que "lei complementar poderá estabelecer medidas transitórias, condicionadas à manutenção de níveis de emprego, de mitigação dos impactos decorrentes da emenda constitucional, para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte".

"Tudo aquilo que vem para melhorar a vida da pessoa, que vem para diminuir a carga horária dele, que vem para dar mais qualidade de vida para ele, gente, eu sou um médico, eu sou um cirurgião, eu defendo tudo isso. Agora, eu não posso defender uma tese em que ela seja oportunista do momento", declarou.

O candidato continuou: "Discutir o problema, eu acho que nós temos que discutir sim, e temos que evoluir, e temos que avançar amanhã para aquilo que é uma realidade que todos nós repetimos". Ele acrescentou: "Eu não estou discordando da PEC, estou dizendo a você que a PEC deveria apresentar uma solução para quem hoje é responsável".

Questionado sobre qual a sua proposta para o tema, Caiado afirmou: "A solução é chamá-los e dizer. Eu não sei como é que é, eu não vivo a vida do pequeno e micro empresário". O ex-governador de Goiás disse ainda: "Lógico que eu tenho que ter (uma proposta). (...) Eu vou tratar desse assunto, eu vou revisar esse tema."



