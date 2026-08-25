Sabatina SJCC: Carlos Sant'anna defende impeachment de Moraes, Dino e Gilmar Mendes

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Candidato do Novo ao Senado critica julgamento de Bolsonaro e diz que condenados pelos atos de 8 de Janeiro estão "injustamente presos"

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O candidato do Novo ao Senado por Pernambuco, Carlos Sant'anna, defendeu nesta terça-feira (25) a abertura de processos de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ex-secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico no governo Raquel Lyra (PSD), ele afirmou, durante sabatina promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), que os três cometeram crimes de responsabilidade e deveriam ser julgados pelo Senado.

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Sant'anna foi o segundo candidato ao Senado entrevistado na série de sabatinas do SJCC. Ao longo da conversa, também criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificou como “injustamente presas” as pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro de 2023, defendeu mudanças na tributação e explicou sua posição na disputa presidencial.

Confira a sabatina completa:

Impeachment de ministros

Questionado sobre a possibilidade de o Senado abrir processos contra integrantes do Supremo, Sant'anna foi direto ao citar Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. “Os três, para mim, já, na minha concepção, cometeram crime de responsabilidade e merecem passar por um processo de impeachment”, afirmou.

Ao justificar a posição sobre Moraes, mencionou o contrato firmado pelo escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. Sobre Dino, fez referência a um caso envolvendo um jornalista e uma investigação no Maranhão. Já em relação a Gilmar Mendes, citou eventos realizados fora do Brasil com financiamento de empresário atualmente preso.

Para o candidato, o Senado precisa exercer o papel constitucional de julgar ministros do STF em casos de crime de responsabilidade. “Essa mistura entre o público e o privado precisa ser calibrada e equilibrada pelo Senado da República”, declarou.

Sant'anna também criticou a atuação dos senadores diante dos pedidos apresentados contra ministros. “Se os senadores não entenderem que essa é uma atividade exclusiva deles, então ele não serve para ser senador”, disse.

8 de Janeiro e julgamento de Bolsonaro

O candidato também adotou um discurso crítico à atuação do Supremo nos processos relacionados aos atos de 8 de Janeiro. Segundo ele, os condenados não tiveram garantidos o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

“Eu darei a eles o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Coisa que não foi feita no Supremo Tribunal Federal com aquelas pessoas que foram julgadas e condenadas no 8 de Janeiro e estão injustamente presas”, afirmou.

A avaliação, segundo Sant'anna, também se aplica ao julgamento de Jair Bolsonaro. Ele questionou o fato de ministros do STF julgarem um caso no qual, na sua interpretação, seriam também vítimas, além de criticar o entendimento adotado pela Corte sobre o foro privilegiado.

“Não existe julgamento justo onde a pessoa que é tida como vítima é ao mesmo tempo julgador e acusador”, disse.

Mandato para ministros

Um dia depois de Eduardo da Fonte (PP) defender mandatos de oito anos para ministros do STF e dos tribunais superiores, Sant'anna afirmou não ter uma posição fechada sobre o tema.

O candidato disse considerar necessário discutir mudanças no modelo, mas ponderou que uma renovação periódica completa da composição da Corte poderia afetar a estabilidade da jurisprudência.

“Não tenho ainda essa opinião realmente formada, porque a gente está trabalhando com segurança jurídica”, afirmou.

Ele foi mais incisivo ao criticar as sabatinas realizadas pelo Senado para aprovar indicados aos tribunais superiores. Para Sant'anna, as sessões são pouco rigorosas e deveriam avaliar de forma mais efetiva a conduta dos candidatos.

Advogado, também defendeu uma alteração no Estatuto da Advocacia para impedir que parentes de magistrados até o segundo grau atuem no tribunal onde o familiar exerce o cargo.

Apoio a Raquel e voto em Zema

Sant'anna deixou o cargo de secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico do governo Raquel Lyra em 2024 e afirmou que a experiência na gestão estadual e o contato com a representação política de Pernambuco ajudaram a motivar sua candidatura.

Apesar de não ter lançado candidato próprio ao Governo de Pernambuco, o Novo decidiu apoiar a reeleição de Raquel. Sant'anna afirmou que a decisão foi construída a partir da posição da legenda de não integrar palanques ligados ao PT ou ao PSB e da avaliação de que a governadora apresenta resultados positivos.

Na disputa presidencial, confirmou que votará em Romeu Zema, candidato do Novo, embora tenha reconhecido que o mineiro não é um nome unânime dentro da legenda.

Sobre Lula (PT), disse que o presidente representa “um retrocesso e um atraso”. Já em relação a Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que o senador representa o antagonismo ao petista e indicou que, em um eventual segundo turno entre os dois, o Novo apoiaria o candidato do PL.

A posição difere da estratégia adotada por Raquel Lyra, que tem evitado declarar publicamente em quem votará para presidente. Sant'anna afirmou respeitar a decisão da governadora, mas disse não compartilhar necessariamente dessa forma de comunicação.

Emendas, educação e tributação

Questionado sobre a destinação das emendas parlamentares, estimadas em cerca de R$ 80 milhões por senador, Sant'anna defendeu a redução dos recursos sob controle do Legislativo.

“Quem faz política pública é quem está no Executivo. O Legislativo não tem que usurpar o poder de escolha de quem faz política pública”, afirmou.

Dentro do atual modelo, apontou educação como principal prioridade, seguida por saúde e segurança pública. Criticou a destinação de recursos para eventos enquanto escolas enfrentam problemas estruturais.

Na área tributária, o candidato defendeu uma redução dos impostos sobre o consumo, que classificou como regressivos, compensada por uma maior tributação sobre renda e patrimônio.

“O consumo é a pior e mais injusta tributação que existe, porque ela é regressiva. Quem ganha menos paga muito mais imposto proporcionalmente do que quem ganha mais”, afirmou.

Sant'anna também criticou o que classificou como desperdício de recursos públicos e defendeu um maior controle sobre a qualidade dos gastos do Estado.

Reeleição e pautas-bomba

Sobre o fim da reeleição para cargos do Executivo, o candidato afirmou preferir um modelo semelhante ao dos Estados Unidos, com limite de dois mandatos para cada político, consecutivos ou não.

Já em relação às chamadas pautas-bomba, defendeu que o Congresso considere as diferenças entre os estados antes de aprovar medidas que gerem impacto financeiro para governos estaduais e municipais. Segundo ele, debates sobre pisos nacionais e outras despesas frequentemente são conduzidos por interesses “populistas, eleitoreiros e políticos”.

Pernambuco elegerá duas vagas para o Senado nas eleições de 4 de outubro. Na pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (21), Carlos Sant'anna aparece com 2% das intenções de voto. Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) lideram o levantamento, tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

