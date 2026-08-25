fechar
Política | Notícia

Renan Santos critica emendas: 'Congresso não se importa com nenhum tema nacional', diz

O candidato também voltou a criticar a primeira-dama Janja da Silva, ao se referir a um episódio recente em que ela repudiou uma fala dele

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/08/2026 às 14:57
Renan Santos (Missão) em entrevista ao SBT News
Renan Santos (Missão) em entrevista ao SBT News - Reprodução SBT

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos defendeu a fiscalização das emendas parlamentares e disse que o "Congresso Nacional não se importa com projeto, com nenhum tema nacional, só se importa com emenda". A declaração foi feita nesta terça-feira, 25, durante coletiva de imprensa no ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

"A indústria da corrupção e da compra de voto no Brasil, que faz com que o Brasil seja uma meia democracia, é baseada na roubalheira de emenda", disse. Ele enfatizou que pretende fiscalizar as emendas caso ganhe as eleições, colocando um Procurador-Geral da República (PGR) independente. "Não vou acabar com a emenda, porque faz parte infelizmente da cultura da política brasileira", disse, ao sugerir uma regulamentação e um novo formato para a política de emendas parlamentares.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Janja

O candidato também voltou a criticar a primeira-dama Janja da Silva, ao se referir a um episódio recente em que ela repudiou uma fala dele durante o debate da Band e do Estadão no domingo, 23, chamando-o de ato misógino. Durante o debate, enquanto criticava a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato citou a primeira-dama e afirmou que Lula teria ficado com "aquela Janja" e sugeriu que ele encontraria "companhias melhores".

"Qualquer mulher pode entrar na política, pode fazer o que quiser, pode se misturar de corrupção ou envolvimento com o crime organizado, que se você fizer qualquer crítica, é misógino", disse o candidato, ao defender que ela é uma figura política e está sujeita a críticas.

Adversários

Santos também voltou a criticar seus adversários e afirmou que Lula e Flávio Bolsonaro (PL) "estão envolvidos em esquemas de corrupção, e devem ser tratados como tal". "Temos que tratar as pessoas da maneira como elas merecem ser tratadas", concluiu.

Leia também

Lula: tem gente que joga contra trabalhador, mas governo está 'mobilizado' para fim da 6x1
ELEIÇÕES 2026

Lula: tem gente que joga contra trabalhador, mas governo está 'mobilizado' para fim da 6x1
Candidato ao Senado, Carlos Sant’Anna participa de sabatina na Rádio Jornal
Eleições 2026

Candidato ao Senado, Carlos Sant’Anna participa de sabatina na Rádio Jornal

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.