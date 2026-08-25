Quaest: Raquel Lyra tem 44% e João Campos tem 36% na disputa pelo Governo de Pernambuco no 1º turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A pesquisa, divulgada nesta terça-feira (25), é a primeira da Quaest após o início da campanha eleitoral; levantamento foi encomendado pela Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) na liderança da disputa pelo Governo de Pernambuco, com 44% das intenções de voto, no primeiro turno. O candidato do PSB, João Campos, aparece em segundo lugar, com 36%. O levantamento encomendado pela Globo, é o primeiro da Quaest após o início da campanha eleitoral.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ivan Moraes (PSOL) registra 1% das intenções de voto. Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) não pontuaram.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Entre os entrevistados, 7% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou que não irão votar. Outros 12% ainda estão indecisos.

Dos eleitores escutados, 72% dizem que a escolha é definitiva. Já 27% acreditam que poderão, até as eleições de outubro, mudar sua opção de voto. Os entrevistados que não souberam ou não responderam são 1%.

Espontânea



Na pesquisa espontânea do levantamento, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores, Raquel tem 33% das intenções de voto, enquanto João soma 22%. Os eleitores indecisos são 40% na pesquisa.



Outros candidatos têm 1% do eleitorado e 4% dizem que votam branco/nulo ou não vai votar.

2º Turno: Raquel x João

Na simulação de segundo turno entre os dois principais nomes da disputa pelo Governo de Pernambuco, a governadora que busca a reeleição, aparece com 47% dos eleitores, enquanto o ex-prefeito do Recife registra 37%.

O levantamento também aponta que 9% dos entrevistados ainda estão indecisos e 7% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Rejeição dos candidatos



A Quaest também perguntou aos eleitores se conhecem os candidatos e se votariam ou não neles. Entre os dois principais nomes da disputa, João Campos apresenta o maior índice de rejeição.

Entre os entrevistados, 52% afirmam que conhecem e votariam no candidato do PSB, enquanto 40% conhecem, mas não votariam. Outros 8% disseram não conhecer o candidato.

Raquel Lyra é conhecida e receberia o voto de 60% dos entrevistados. Outros 34% afirmam conhecer a governadora, mas não votariam nela. Já 6% dizem não conhecer a candidata.

Principal problema do estado

A pesquisa também perguntou aos eleitores qual é o principal problema de Pernambuco. A saúde aparece como o tema mais citado, com 33% das menções, seguida pela violência, com 21%.

Corrupção, desemprego e educação aparecem empatados, com 5% cada. Infraestrutura foi citada por 4% dos entrevistados, enquanto economia e pobreza/desigualdade registraram 3% cada. Enchentes somaram 2%.

Outros problemas foram mencionados por 8% dos eleitores. Já 1% afirmou não identificar nenhum problema no estado e 10% não souberam ou não responderam.

Aprovação e avaliação do governo

A pesquisa também avaliou a gestão da governadora Raquel Lyra. O governo é aprovado por 68% dos entrevistados, enquanto 24% desaprovam. Outros 8% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da administração estadual, 46% consideram o governo positivo, 33% avaliam como regular e 16% como negativo. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Questionados se a governadora Raquel Lyra merece ser reeleita, 61% dos eleitores afirmaram que sim. Outros 33% disseram que não, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07828/2026.



