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Política | Notícia

Quaest: Raquel Lyra tem 44% e João Campos tem 36% na disputa pelo Governo de Pernambuco no 1º turno

A pesquisa, divulgada nesta terça-feira (25), é a primeira da Quaest após o início da campanha eleitoral; levantamento foi encomendado pela Globo

Por Mariana de Sousa Publicado em 25/08/2026 às 17:17 | Atualizado em 25/08/2026 às 19:28
Candidatos ao governo, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Candidatos ao governo, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Jailton Jr./JC Imagem

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) na liderança da disputa pelo Governo de Pernambuco, com 44% das intenções de voto, no primeiro turno. O candidato do PSB, João Campos, aparece em segundo lugar, com 36%. O levantamento encomendado pela Globo, é o primeiro da Quaest após o início da campanha eleitoral.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ivan Moraes (PSOL) registra 1% das intenções de voto. Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) não pontuaram.

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Entre os entrevistados, 7% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou que não irão votar. Outros 12% ainda estão indecisos.

Dos eleitores escutados, 72% dizem que a escolha é definitiva. Já 27% acreditam que poderão, até as eleições de outubro, mudar sua opção de voto. Os entrevistados que não souberam ou não responderam são 1%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea do levantamento, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores, Raquel tem 33% das intenções de voto, enquanto João soma 22%. Os eleitores indecisos são 40% na pesquisa.

Outros candidatos têm 1% do eleitorado e 4% dizem que votam branco/nulo ou não vai votar.

2º Turno: Raquel x João 

Na simulação de segundo turno entre os dois principais nomes da disputa pelo Governo de Pernambuco, a governadora que busca a reeleição, aparece com 47% dos eleitores, enquanto o ex-prefeito do Recife registra 37%.

O levantamento também aponta que 9% dos entrevistados ainda estão indecisos e 7% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Rejeição dos candidatos

A Quaest também perguntou aos eleitores se conhecem os candidatos e se votariam ou não neles. Entre os dois principais nomes da disputa, João Campos apresenta o maior índice de rejeição.

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Entre os entrevistados, 52% afirmam que conhecem e votariam no candidato do PSB, enquanto 40% conhecem, mas não votariam. Outros 8% disseram não conhecer o candidato.

Raquel Lyra é conhecida e receberia o voto de 60% dos entrevistados. Outros 34% afirmam conhecer a governadora, mas não votariam nela. Já 6% dizem não conhecer a candidata.

Principal problema do estado

A pesquisa também perguntou aos eleitores qual é o principal problema de Pernambuco. A saúde aparece como o tema mais citado, com 33% das menções, seguida pela violência, com 21%.

Corrupção, desemprego e educação aparecem empatados, com 5% cada. Infraestrutura foi citada por 4% dos entrevistados, enquanto economia e pobreza/desigualdade registraram 3% cada. Enchentes somaram 2%.

Outros problemas foram mencionados por 8% dos eleitores. Já 1% afirmou não identificar nenhum problema no estado e 10% não souberam ou não responderam.

 

Aprovação e avaliação do governo

A pesquisa também avaliou a gestão da governadora Raquel Lyra. O governo é aprovado por 68% dos entrevistados, enquanto 24% desaprovam. Outros 8% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da administração estadual, 46% consideram o governo positivo, 33% avaliam como regular e 16% como negativo. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Questionados se a governadora Raquel Lyra merece ser reeleita, 61% dos eleitores afirmaram que sim. Outros 33% disseram que não, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07828/2026.


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Mariana de Sousa

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