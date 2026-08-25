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Política | Notícia

Quaest: Marília Arraes está numericamente à frente na disputa pelo Senado em PE

Ex-deputada tem 16% das intenções de voto e empata, dentro da margem de erro, com Humberto Costa, que aparece com 13%; os dois integram a mesma chapa

Por Larissa Aguiar Publicado em 25/08/2026 às 17:27 | Atualizado em 25/08/2026 às 19:05
Fotos dos candidatos ao Senado Federal, Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD)
Fotos dos candidatos ao Senado Federal, Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD) - Divulgação

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A disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado segue aberta, mas a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) aparece isolada numericamente na liderança no primeiro levantamento Quaest realizado após o início oficial da campanha eleitoral.

Ela reúne 16% das intenções de voto, seguida pelo senador Humberto Costa (PT), com 13%, pelo deputado federal Mendonça Filho (PL), com 9%, e pelo também deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com 6%. A pesquisa, divulgada nesta terça-feira (25), mostra ainda um eleitorado pouco definido: 26% estão indecisos e 24% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Depois dos quatro primeiros colocados, a disputa aparece mais distante. Túlio Gadêlha (PSD) registra 3%, enquanto Pastor Gilvan Costa (Democrata), Carlos Sant’Anna (Novo) e Paulo Rubem Santiago (Rede) têm 1% cada. Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO), Gorett Bitu (UP) e Samuel Timoteo (UP) não chegam a 1%.

O cenário, no entanto, ainda está longe de representar uma decisão consolidada da eleição. Somados, os 26% de eleitores que não souberam indicar um candidato e os 24% que declararam voto branco, nulo ou a intenção de não votar correspondem à metade da amostra. O percentual de indecisos é ainda mais expressivo na consulta espontânea, quando os nomes dos concorrentes não são apresentados: 80% dos entrevistados não souberam citar um candidato ao Senado.

Diferentemente da disputa anterior, em 2026 cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes, já que duas das três cadeiras destinadas a Pernambuco estarão em disputa.

Cenário indefinido

No cenário de disputa, Marília Arraes aparece numericamente à frente, com 16%, mas está empatada dentro da margem de erro de três pontos percentuais com Humberto Costa, que tem 13%. Mendonça Filho, com 9%, também está tecnicamente empatado com Eduardo da Fonte, que registra 6%, assim como Túlio Gadêlha, com 3%, aparece em empate técnico com Eduardo. 

Marília e Humberto integram a composição liderada pelo ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha estão na aliança da governadora Raquel Lyra (PSD). Mendonça Filho disputa a eleição pelo PL e mantém candidatura independente em relação às duas principais chapas majoritárias.

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Humberto Costa é o único senador pernambucano em exercício que tenta renovar o mandato nesta eleição. O petista busca o terceiro mandato consecutivo. Fernando Dueire (PSD), que ocupa uma das cadeiras pernambucanas, não entrou na disputa, enquanto Teresa Leitão (PT) permanece no primeiro mandato, que tem duração de oito anos.

O levantamento da Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto, já na segunda semana da campanha oficial. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07828/2026.

 

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