Quaest: Lula lidera com 55% contra 19% de Flávio Bolsonaro em Pernambuco; veja cenários de outros estados

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Presidente abre 36 pontos de vantagem no Estado, de acordo com pesquisa Quaest; Lula lidera com folga no Nordeste, mas vê Flávio à frente no Sul

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla vantagem a disputa pela Presidência da República em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25). No cenário estimulado, o petista aparece com 55% das intenções de voto no Estado, contra 19% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de 36 pontos percentuais.

Os demais candidatos aparecem distantes dos dois primeiros colocados. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) têm 2% cada, enquanto Pablo Marçal (PRTB) e Romeu Zema (Novo) registram 1%.

Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Outros 10% se disseram indecisos e 10% afirmaram que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas.

Veja os resultados da Quaest para presidente em Pernambuco:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 19%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais em Pernambuco entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07828/2026.

Vantagem de Lula no Nordeste

A vantagem de Lula em Pernambuco é uma das maiores verificadas pela Quaest entre os estados pesquisados nesta rodada e acompanha o desempenho registrado pelo presidente nos demais estados nordestinos onde houve levantamento.

Na região, além de Pernambuco, a Quaest divulgou pesquisas para a disputa presidencial em Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte. Em todos eles, Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro.

No Maranhão, o petista alcança 57%, contra 20% do senador, uma diferença de 37 pontos. O mesmo intervalo aparece no Rio Grande do Norte, onde Lula registra 56% e Flávio, 19%.

Os números colocam Pernambuco logo atrás desses dois estados na diferença de pontuação entre os principais candidatos, onde os 55% de Lula contra 19% de Flávio representam uma vantagem de 36 pontos.

Em Alagoas, a distância entre os dois é menor do que nos outros estados nordestinos pesquisados. Ainda assim, o petista também lidera fora da margem de erro: Lula tem 45%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 30%.

Flávio tem melhor desempenho no Sul

O quadro dos quatro estados nordestinos pesquisados contrasta com os resultados obtidos pelo candidato do PL no Sul do País e com o cenário de maior equilíbrio no Sudeste. No Sul, Flávio aparece numericamente à frente nos três estados, com vantagens mais amplas em Santa Catarina e no Paraná.

Em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro aparece com 45%, contra 20% de Lula, a maior vantagem (25 pontos) do senador entre os estados testados nesta rodada da Quaest. No Paraná, o candidato do PL tem 42%, ante 24% do presidente.

No Rio Grande do Sul, Flávio registra 34% e Lula, 29%. Apesar da vantagem numérica de cinco pontos, os dois estão tecnicamente empatados considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Empates no Sudeste e no DF

De acordo com o levantamento, a disputa segue aberta no Sudeste. Em São Paulo, Lula e Flávio aparecem com 30% cada. Em Minas Gerais, o empate numérico se repete, com 31% para cada um.

No Rio de Janeiro, Flávio marca 33%, contra 31% de Lula, diferença que também configura empate técnico.

Já no Distrito Federal, o presidente aparece numericamente à frente, com 28%, contra 26% do senador, também em empate técnico. Dos estados testados na pesquisa Quaest, o DF é o único com três candidatos com resultados dentro dos dois dígitos, com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparecendo em terceiro, com 13%.