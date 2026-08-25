Quaest: 44% dizem que apoio de Lula não muda escolha de candidato para Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na pesquisa, 50% dizem preferir um governador aliado do presidente Lula, enquanto 17% dizem optar por nome alinhado a Flávio Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça (25), 44% dos eleitores afirmam que o apoio de Lula (PT) não interfere na decisão sobre qual candidato escolher para o governo de Pernambuco. Outros 34% avaliam que a manifestação do presidente aumenta a possibilidade de voto no nome apoiado.

Segundo o levantamento, 18% afirmam que a participação de Lula reduz essa possibilidade, enquanto 4% não sabem ou não responderam sobre o impacto do presidente na decisão.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Apoio de Flávio Bolsonaro

Em Pernambuco, 47% afirmam que o apoio de Flávio Bolsonaro (PL) não altera a intenção de voto, enquanto 15% avaliam que a manifestação do senador aumenta a possibilidade de escolher o candidato.

Já 34% consideram que o apoio de Flávio reduz a disposição para votar no nome apoiado. Outros 4% não sabem ou não responderam.

Aliados políticos

Embora o apoio de Lula não seja determinante para a definição do voto ao Governo, 50% dos entrevistados preferem que o próximo gestor seja aliado do petista. Já 17% gostariam que o eleito tivesse alinhamento com o parlamentar.

Outros 29% preferem um governador independente. Os que não sabem ou não responderam somam 4%.

Com a campanha eleitoral já iniciada, a atual governadora busca se manter em uma posição de neutralidade e se apresenta como “pernambuquista”. Raquel Lyra (PSD) ainda não declarou apoio a nenhum dos candidatos ao Governo, incluindo Ronaldo Caiado, lançado por seu partido.

Do outro lado, João Campos (PSB) se apresenta como aliado do presidente Lula (PT) e procura reforçar, durante a campanha, a aproximação com o petista e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo integra o PSB, partido presidido nacionalmente pelo ex-prefeito do Recife.

