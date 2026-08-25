Quaest: 44% dizem que apoio de Lula não muda escolha de candidato para Governo de Pernambuco
Na pesquisa, 50% dizem preferir um governador aliado do presidente Lula, enquanto 17% dizem optar por nome alinhado a Flávio Bolsonaro
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Na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça (25), 44% dos eleitores afirmam que o apoio de Lula (PT) não interfere na decisão sobre qual candidato escolher para o governo de Pernambuco. Outros 34% avaliam que a manifestação do presidente aumenta a possibilidade de voto no nome apoiado.
Segundo o levantamento, 18% afirmam que a participação de Lula reduz essa possibilidade, enquanto 4% não sabem ou não responderam sobre o impacto do presidente na decisão.
Apoio de Flávio Bolsonaro
Em Pernambuco, 47% afirmam que o apoio de Flávio Bolsonaro (PL) não altera a intenção de voto, enquanto 15% avaliam que a manifestação do senador aumenta a possibilidade de escolher o candidato.
Já 34% consideram que o apoio de Flávio reduz a disposição para votar no nome apoiado. Outros 4% não sabem ou não responderam.
Aliados políticos
Embora o apoio de Lula não seja determinante para a definição do voto ao Governo, 50% dos entrevistados preferem que o próximo gestor seja aliado do petista. Já 17% gostariam que o eleito tivesse alinhamento com o parlamentar.
Outros 29% preferem um governador independente. Os que não sabem ou não responderam somam 4%.
Com a campanha eleitoral já iniciada, a atual governadora busca se manter em uma posição de neutralidade e se apresenta como “pernambuquista”. Raquel Lyra (PSD) ainda não declarou apoio a nenhum dos candidatos ao Governo, incluindo Ronaldo Caiado, lançado por seu partido.
Do outro lado, João Campos (PSB) se apresenta como aliado do presidente Lula (PT) e procura reforçar, durante a campanha, a aproximação com o petista e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo integra o PSB, partido presidido nacionalmente pelo ex-prefeito do Recife.