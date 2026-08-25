Marília Arraes é a terceira candidata ao Senado sabatinada pela Rádio Jornal
Ex-deputada federal disputa uma das duas vagas de Pernambuco na Casa Alta e chega à sabatina com apoio de Lula e liderança nas pesquisas
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A Rádio Jornal de Pernambuco dá sequência, nesta quarta-feira (26), à série de sabatinas com os candidatos que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal. A terceira entrevistada será Marília Arraes (PDT), que participa do programa Passando a Limpo, das 9h às 9h30, em conversa com os jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza.
A candidata chega à entrevista como um dos principais nomes da disputa pela Casa Alta. Pesquisa Datafolha divulgada neste mês aponta Marília numericamente na liderança, com 15% das intenções de voto, em empate técnico com Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP), considerando a margem de erro de três pontos percentuais.
A campanha de Marília também ganhou força com o apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo gravado ao lado da candidata e de Humberto Costa, Lula pediu votos para os dois candidatos ao Senado que integram a chapa encabeçada por João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco.
A relação com Lula e a integração ao grupo político de João Campos marcam uma nova etapa da trajetória de Marília Arraes, que construiu sua carreira em diferentes campos da política pernambucana. Neta do ex-governador Miguel Arraes, ela iniciou a militância no movimento estudantil e passou por PSB e PT antes de chegar ao PDT.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Recifense, formada em Direito, Marília começou a ocupar funções públicas ainda na década de 2000. Entre 2007 e 2008, foi secretária de Juventude e Emprego de Pernambuco, durante a gestão do então governador Eduardo Campos.
Em 2008, foi eleita vereadora do Recife pelo PSB e renovou o mandato em 2012 e 2016. No período, também comandou a Secretaria Municipal de Juventude e Qualificação Profissional, entre 2013 e 2014.
A trajetória partidária, porém, foi marcada por mudanças e disputas internas. Marília deixou o PSB em 2016, após se posicionar contra os rumos adotados pela legenda. No mesmo ano, filiou-se ao PT, partido pelo qual foi eleita deputada federal em 2018.
Na Câmara dos Deputados, exerceu o mandato entre 2019 e 2023 e ocupou a segunda-secretaria da Mesa Diretora entre 2021 e 2023.
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Em 2020, disputou a Prefeitura do Recife e chegou ao segundo turno contra o primo João Campos. A eleição terminou com vitória do atual candidato ao Governo de Pernambuco, que recebeu 56,27% dos votos válidos, contra 43,73% de Marília.
Dois anos depois, já filiada ao Solidariedade, Marília disputou o Governo de Pernambuco. Chegou novamente ao segundo turno, desta vez contra Raquel Lyra, e terminou a eleição com 41,3% dos votos válidos.
A passagem pelo Solidariedade terminou antes da atual disputa. Em 2026, Marília está filiada ao PDT e concorre ao Senado dentro da Frente Popular, ao lado de João Campos e Humberto Costa. O PDT tem mantido a candidata alinhada ao projeto político liderado nacionalmente por Lula.
DISPUTA PELO SENADO
A candidatura de Marília ocorre em uma eleição na qual Pernambuco escolherá dois senadores. O cenário é considerado aberto, com diferentes nomes disputando espaço entre os eleitores.
Além do apoio de Lula e da aliança com João Campos, Marília tem concentrado sua campanha na ampliação da presença nos municípios e na defesa de uma atuação no Senado voltada às demandas das diferentes regiões do Estado. Em agendas recentes, a candidata tem destacado a necessidade de fortalecer os municípios e ampliar investimentos em Pernambuco.
Apesar de ter perdido apoios de algumas lideranças nas últimas semanas após o rompimento político com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, Marília também tem anunciado novas adesões. Nesta última segunda-feira (24), recebeu o apoio da prefeita de Escada, Mary Gouveia (PSDB), e do ex-prefeito Jandelson Gouveia (PSDB), ampliando sua articulação na Mata Sul.
Nas pesquisas, a candidata aparece em posição competitiva. Além do Datafolha, levantamentos realizados anteriormente também apontaram Marília na liderança da corrida pelo Senado. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada em julho, ela aparecia à frente dos demais candidatos em todos os cenários testados.
PAUTAS NO SENADO
Durante a campanha, Marília tem defendido uma atuação no Senado voltada principalmente para o fortalecimento dos municípios, a ampliação dos investimentos públicos e a defesa de políticas sociais.
A candidata também tem associado sua candidatura ao projeto político de Lula e à aliança com João Campos. Em agendas pelo interior, tem reforçado a necessidade de levar para Brasília as demandas apresentadas por prefeitos, lideranças e moradores das diferentes regiões de Pernambuco.
Na Mata Sul, por exemplo, Marília participou de plenárias do movimento Chega Junto Pernambuco, ao lado de João Campos e de lideranças locais, defendendo a construção coletiva de propostas para a região.
A sabatina desta quarta-feira será uma oportunidade para que a candidata detalhe suas propostas para o mandato no Senado, além de responder sobre a relação com Lula, a aliança com João Campos, sua trajetória partidária e os principais temas da campanha.
SEQUÊNCIA DE SABATINAS
- Quarta-feira (26):Marília Arraes (PDT);
- Quinta-feira (27):Humberto Costa (PT);
- Sexta-feira (28):Túlio Gadêlha (PSD);
- Segunda-feira (31):Mendonça Filho (PL);
- Terça-feira (1º): Paulo Rubem (Rede).