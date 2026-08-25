Marília Arraes é a terceira candidata ao Senado sabatinada pela Rádio Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ex-deputada federal disputa uma das duas vagas de Pernambuco na Casa Alta e chega à sabatina com apoio de Lula e liderança nas pesquisas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Rádio Jornal de Pernambuco dá sequência, nesta quarta-feira (26), à série de sabatinas com os candidatos que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal. A terceira entrevistada será Marília Arraes (PDT), que participa do programa Passando a Limpo, das 9h às 9h30, em conversa com os jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza.

A candidata chega à entrevista como um dos principais nomes da disputa pela Casa Alta. Pesquisa Datafolha divulgada neste mês aponta Marília numericamente na liderança, com 15% das intenções de voto, em empate técnico com Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP), considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A campanha de Marília também ganhou força com o apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo gravado ao lado da candidata e de Humberto Costa, Lula pediu votos para os dois candidatos ao Senado que integram a chapa encabeçada por João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco.

A relação com Lula e a integração ao grupo político de João Campos marcam uma nova etapa da trajetória de Marília Arraes, que construiu sua carreira em diferentes campos da política pernambucana. Neta do ex-governador Miguel Arraes, ela iniciou a militância no movimento estudantil e passou por PSB e PT antes de chegar ao PDT.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Recifense, formada em Direito, Marília começou a ocupar funções públicas ainda na década de 2000. Entre 2007 e 2008, foi secretária de Juventude e Emprego de Pernambuco, durante a gestão do então governador Eduardo Campos.

Em 2008, foi eleita vereadora do Recife pelo PSB e renovou o mandato em 2012 e 2016. No período, também comandou a Secretaria Municipal de Juventude e Qualificação Profissional, entre 2013 e 2014.

A trajetória partidária, porém, foi marcada por mudanças e disputas internas. Marília deixou o PSB em 2016, após se posicionar contra os rumos adotados pela legenda. No mesmo ano, filiou-se ao PT, partido pelo qual foi eleita deputada federal em 2018.

Na Câmara dos Deputados, exerceu o mandato entre 2019 e 2023 e ocupou a segunda-secretaria da Mesa Diretora entre 2021 e 2023.

Em 2020, disputou a Prefeitura do Recife e chegou ao segundo turno contra o primo João Campos. A eleição terminou com vitória do atual candidato ao Governo de Pernambuco, que recebeu 56,27% dos votos válidos, contra 43,73% de Marília.

Dois anos depois, já filiada ao Solidariedade, Marília disputou o Governo de Pernambuco. Chegou novamente ao segundo turno, desta vez contra Raquel Lyra, e terminou a eleição com 41,3% dos votos válidos.

A passagem pelo Solidariedade terminou antes da atual disputa. Em 2026, Marília está filiada ao PDT e concorre ao Senado dentro da Frente Popular, ao lado de João Campos e Humberto Costa. O PDT tem mantido a candidata alinhada ao projeto político liderado nacionalmente por Lula.

DISPUTA PELO SENADO

A candidatura de Marília ocorre em uma eleição na qual Pernambuco escolherá dois senadores. O cenário é considerado aberto, com diferentes nomes disputando espaço entre os eleitores.

Além do apoio de Lula e da aliança com João Campos, Marília tem concentrado sua campanha na ampliação da presença nos municípios e na defesa de uma atuação no Senado voltada às demandas das diferentes regiões do Estado. Em agendas recentes, a candidata tem destacado a necessidade de fortalecer os municípios e ampliar investimentos em Pernambuco.

Apesar de ter perdido apoios de algumas lideranças nas últimas semanas após o rompimento político com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, Marília também tem anunciado novas adesões. Nesta última segunda-feira (24), recebeu o apoio da prefeita de Escada, Mary Gouveia (PSDB), e do ex-prefeito Jandelson Gouveia (PSDB), ampliando sua articulação na Mata Sul.

Nas pesquisas, a candidata aparece em posição competitiva. Além do Datafolha, levantamentos realizados anteriormente também apontaram Marília na liderança da corrida pelo Senado. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada em julho, ela aparecia à frente dos demais candidatos em todos os cenários testados.

PAUTAS NO SENADO

Durante a campanha, Marília tem defendido uma atuação no Senado voltada principalmente para o fortalecimento dos municípios, a ampliação dos investimentos públicos e a defesa de políticas sociais.

A candidata também tem associado sua candidatura ao projeto político de Lula e à aliança com João Campos. Em agendas pelo interior, tem reforçado a necessidade de levar para Brasília as demandas apresentadas por prefeitos, lideranças e moradores das diferentes regiões de Pernambuco.

Na Mata Sul, por exemplo, Marília participou de plenárias do movimento Chega Junto Pernambuco, ao lado de João Campos e de lideranças locais, defendendo a construção coletiva de propostas para a região.

A sabatina desta quarta-feira será uma oportunidade para que a candidata detalhe suas propostas para o mandato no Senado, além de responder sobre a relação com Lula, a aliança com João Campos, sua trajetória partidária e os principais temas da campanha.

SEQUÊNCIA DE SABATINAS