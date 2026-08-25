João Campos propõe jogos escolares da cultura para revelar talentos como Zé Vaqueiro e João Gomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo João Campos, a ideia é aproveitar manifestações artísticas que já existem dentro das escolas para criar uma política cultural permanente

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) propôs a criação dos Jogos Escolares da Cultura como uma das iniciativas para fortalecer o setor cultural no Estado e identificar novos talentos da rede pública de ensino. A proposta foi apresentada durante sabatina realizada pelo Diario de Pernambuco, na qual o candidato também afirmou que, se eleito, pretende recolocar o Governo de Pernambuco como um dos principais financiadores e articuladores do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).



Segundo João Campos, a ideia é aproveitar manifestações artísticas que já existem dentro das escolas para criar uma política permanente de formação e promoção cultural. A proposta funcionaria de forma semelhante aos jogos escolares esportivos, com etapas regionais e estaduais. Os estudantes que se destacarem poderiam ser levados aos principais palcos e festivais do Estado.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais



“Assim como tem os jogos do esporte, a gente vai fazer o da cultura, estimular essa formação em cada escola, a competição regional, a competição estadual”, afirmou. De acordo com o candidato, os vencedores teriam a oportunidade de se apresentar em eventos como o FIG, o São João de Caruaru e o Carnaval do Recife.



Na avaliação de João, Pernambuco já possui exemplos de artistas que começaram a desenvolver seus talentos ainda na escola pública. Ele citou os cantores Zé Vaqueiro e João Gomes, ambos com passagem pela rede estadual de ensino. “Esses meninos já se apresentavam na escola e hoje são consagrados nacionalmente”, disse.



A proposta foi apresentada no momento em que o candidato era questionado sobre o futuro do Festival de Inverno de Garanhuns. O evento, que tem mais de três décadas de história, deixou de ser organizado diretamente pelo Governo de Pernambuco a partir de 2024 e passou a ser conduzido principalmente pela Prefeitura de Garanhuns. A mudança provocou críticas de setores ligados à cultura e da sociedade civil.



João Campos defendeu que o Estado volte a ter participação efetiva na realização do festival. Para ele, o FIG é um patrimônio cultural pernambucano que não deve ficar condicionado às decisões de uma única gestão. “Nenhuma gestão estadual é maior do que o Festival de Inverno de Garanhuns”, declarou.



João afirmou que, caso assuma o Governo de Pernambuco, pretende ampliar a participação estadual no financiamento, na curadoria e na estrutura do festival. “O Estado vai participar do financiamento, da curadoria, vai ajudar em tudo”, afirmou. Para ele, a retomada do protagonismo estadual não significa necessariamente mudar a identidade do evento, mas garantir que o governo volte a assumir a responsabilidade por um patrimônio cultural do Estado.

A proposta dossegundo João, faz parte de uma estratégia mais ampla de descentralização e incentivo à produção artística. A intenção é criar uma ponte entre a formação cultural nas escolas e os grandes eventos do calendário pernambucano, permitindo que jovens artistas tenham acesso a espaços de apresentação e visibilidade.



Para o candidato, a política cultural deve ir além do financiamento de grandes festivais e atuar também na descoberta e no desenvolvimento de novos artistas. “Isso é defender a cultura de verdade e o ano todo”, afirmou durante a sabatina.