João Campos propõe jogos escolares da cultura para revelar talentos como Zé Vaqueiro e João Gomes
Segundo João Campos, a ideia é aproveitar manifestações artísticas que já existem dentro das escolas para criar uma política cultural permanente
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) propôs a criação dos Jogos Escolares da Cultura como uma das iniciativas para fortalecer o setor cultural no Estado e identificar novos talentos da rede pública de ensino. A proposta foi apresentada durante sabatina realizada pelo Diario de Pernambuco, na qual o candidato também afirmou que, se eleito, pretende recolocar o Governo de Pernambuco como um dos principais financiadores e articuladores do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).
Segundo João Campos, a ideia é aproveitar manifestações artísticas que já existem dentro das escolas para criar uma política permanente de formação e promoção cultural. A proposta funcionaria de forma semelhante aos jogos escolares esportivos, com etapas regionais e estaduais. Os estudantes que se destacarem poderiam ser levados aos principais palcos e festivais do Estado.
“Assim como tem os jogos do esporte, a gente vai fazer o da cultura, estimular essa formação em cada escola, a competição regional, a competição estadual”, afirmou. De acordo com o candidato, os vencedores teriam a oportunidade de se apresentar em eventos como o FIG, o São João de Caruaru e o Carnaval do Recife.
Na avaliação de João, Pernambuco já possui exemplos de artistas que começaram a desenvolver seus talentos ainda na escola pública. Ele citou os cantores Zé Vaqueiro e João Gomes, ambos com passagem pela rede estadual de ensino. “Esses meninos já se apresentavam na escola e hoje são consagrados nacionalmente”, disse.
A proposta foi apresentada no momento em que o candidato era questionado sobre o futuro do Festival de Inverno de Garanhuns. O evento, que tem mais de três décadas de história, deixou de ser organizado diretamente pelo Governo de Pernambuco a partir de 2024 e passou a ser conduzido principalmente pela Prefeitura de Garanhuns. A mudança provocou críticas de setores ligados à cultura e da sociedade civil.
João Campos defendeu que o Estado volte a ter participação efetiva na realização do festival. Para ele, o FIG é um patrimônio cultural pernambucano que não deve ficar condicionado às decisões de uma única gestão. “Nenhuma gestão estadual é maior do que o Festival de Inverno de Garanhuns”, declarou.
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João afirmou que, caso assuma o Governo de Pernambuco, pretende ampliar a participação estadual no financiamento, na curadoria e na estrutura do festival. “O Estado vai participar do financiamento, da curadoria, vai ajudar em tudo”, afirmou. Para ele, a retomada do protagonismo estadual não significa necessariamente mudar a identidade do evento, mas garantir que o governo volte a assumir a responsabilidade por um patrimônio cultural do Estado.
A proposta dos Jogos Escolares da Cultura, segundo João, faz parte de uma estratégia mais ampla de descentralização e incentivo à produção artística. A intenção é criar uma ponte entre a formação cultural nas escolas e os grandes eventos do calendário pernambucano, permitindo que jovens artistas tenham acesso a espaços de apresentação e visibilidade.
Para o candidato, a política cultural deve ir além do financiamento de grandes festivais e atuar também na descoberta e no desenvolvimento de novos artistas. “Isso é defender a cultura de verdade e o ano todo”, afirmou durante a sabatina.