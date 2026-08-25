João Campos afirma que montaram "estrutura de rede social criminosa" para atacá-lo
O candidato do PSB cumpriu agenda na Região Metropolitana do Recife nesta terça (25) e voltou a criticar a atual gestão nos discursos
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a fazer críticas à atual gestão estadual durante a inauguração do comitê de lançamento da candidatura de Fabrizio Ferraz (Podemos), no bairro de Santo Amaro, no Recife, nesta segunda-feira (25).
Ao lado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), João afirmou que pretende conduzir a campanha com foco em propostas e resultados, evitando, segundo ele, entrar na disputa de ataques políticos.
Durante o discurso, o candidato questionou a capacidade do atual governo de atrair novos investimentos para Pernambuco. "Não tem uma grande indústria que veio pra cá nesses últimos anos. Por quê? Porque tá faltando força, capacidade e compromisso", afirmou.
Na avaliação dele, a gestão estadual deveria demonstrar maior compromisso com áreas que afetam diretamente a população, especialmente quem vive nas periferias, utiliza a rede pública de ensino ou aguarda atendimento na saúde.
João também voltou a criticar o que classificou como uma estratégia de ataques nas redes sociais contra ele, família e aliados. Segundo o candidato, uma "estrutura de rede social criminosa" teria sido montada para atacá-lo politicamente. Apesar disso, afirmou que não pretende adotar a mesma postura durante a campanha.
Em outro momento, o candidato afirmou que, enquanto esteve à frente da Prefeitura do Recife, não utilizava os discursos públicos para atribuir dificuldades da administração a outras pessoas.
"Vocês não me viram falando mal das pessoas. Eu não saía de casa para estar brigando, reclamando, dizendo que a culpa era de um, de outro, que estava difícil", afirmou.
Ao final, ele voltou a afirmar que está preparado para assumir o governo e prometeu uma postura mais ativa caso seja eleito. "Se quem tá no governo acha difícil fazer as coisas, pode deixar que eu sei fazer e que a gente vai fazer de todo o jeito", ressaltou.
Jaboatão
O candidato também cumpriu agenda ao lado da chapa majoritária em caminhada pelo bairro de Santo Aleixo, na região central de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
No discurso, João afirmou que "Pernambuco precisa ter um governador que tenha coragem de cuidar das mulheres, dos homens, das crianças e da juventude e trazer segurança de verdade".
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Ele prometeu ampliar a rede de proteção às mulheres, criar novas delegacias com funcionamento 24h.
"Vai chegar um governador que vai garantir proteção para todas as mulheres, com tornozeleira, sensor de proteção e centro de acolhimento", disse.