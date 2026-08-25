Flávio Bolsonaro pede votos em Mendonça Filho para o Senado por Pernambuco
Candidato à Presidência afirma que "o Brasil vai vencer, porque Pernambuco vai vencer" ao declarar apoio à candidatura de Mendonça ao Senado
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) declarou apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL) ao Senado por Pernambuco. Em vídeo publicado nas redes sociais de Mendonça na noite desta terça-feira (25), o candidato pede votos para o candidato e reforça a parceria entre os dois na disputa eleitoral.
Na gravação, Flávio pede votos tanto a Mendonça, quanto a ele mesmo. Ao final da mensagem, o candidato à Presidência declara: "O Brasil vai vencer, porque Pernambuco vai vencer".
Mendonça Filho também reforçou a aliança na legenda da publicação. "Pernambuco e Brasil no mesmo lado! Eu tô com Flávio Bolsonaro para o Brasil, e ele tá comigo para representar Pernambuco no Senado", escreveu.
Ainda no texto, o candidato ao Senado afirmou que a parceria foi construída "em torno de valores, ideias e da vontade de defender aquilo que acreditamos". Mendonça encerrou a publicação com a mensagem: "Seguimos juntos!".