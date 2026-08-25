Corrida pelo Senado tem dia de apoios políticos e agendas de campanha em Pernambuco

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Os cinco principais candidatos apresentaram propostas e cumpriram agendas de campanha em diferentes regiões de Pernambuco nesta terça

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Os principais candidatos ao Senado por Pernambuco dedicaram a terça-feira (25) à ampliação de apoios políticos e ao fortalecimento de suas campanhas. Eduardo da Fonte (PP), Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) anunciaram novas alianças com lideranças municipais e partidárias. Já Túlio Gadêlha (PSD) concentrou a agenda na apresentação de propostas para a saúde, enquanto Mendonça Filho (PL) cumpriu compromissos voltados à comunicação da campanha e ao diálogo com lideranças religiosas.

Eduardo da Fonte amplia apoios

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O candidato ao Senado Eduardo da Fonte recebeu o apoio de cinco prefeitos pernambucanos nesta terça-feira. No Sertão, o prefeito de Inajá, Marcelo de Alberto, declarou adesão à candidatura, destacando a expectativa de ampliar investimentos para o município. No Agreste, o prefeito de Venturosa, Kelvin Cavalcanti, também anunciou apoio ao progressista. Já na Mata Sul, conta com o apoio do prefeito de Maraial, Marlos Henrique, e do vice-prefeito, André Luís.

Na Região Metropolitana do Recife, o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, declarou adesão à candidatura, ampliando a articulação do progressista entre lideranças municipais. Na Zona da Mata, o prefeito de Glória do Goitá, Jaime Lima, também anunciou apoio a Eduardo.

Humberto Costa recebe apoio do Solidariedade

O senador Humberto Costa consolidou mais uma aliança para a disputa pela reeleição. O diretório estadual do Solidariedade formalizou apoio à sua candidatura durante encontro realizado na segunda-feira (24), no Recife, com participação de dirigentes e candidatos da legenda.

A reunião foi conduzida pelo presidente estadual do partido, Edinázio Silva, e contou também com a presença do presidente do Mobiliza em Pernambuco, Belarmino Silva, que já havia declarado apoio à Frente Popular.

Humberto afirmou que a aliança fortalece o projeto político em torno do chamado "Time de Lula" e amplia a base de sustentação da campanha no estado.

Marília Arraes conquista novo reforço no Agreste

A candidata Marília Arraes anunciou o apoio do prefeito de Cupira, Duda Lira (União Brasil), principal liderança política do município. A adesão fortalece a presença da pedetista no Agreste e amplia o número de prefeitos que passaram a integrar sua campanha nas últimas semanas.

Além de Cupira, Marília destacou que também recebeu recentemente o apoio de lideranças de Escada, Tamandaré, São Caetano, Camaragibe e Bonito, reunindo nomes de diferentes partidos em torno da candidatura.

Segundo a candidata, o objetivo é construir uma representação forte dos municípios pernambucanos no Senado.

Túlio Gadêlha apresenta propostas para a saúde

O candidato Túlio Gadêlha participou de entrevista à TV Globo Pernambuco, onde apresentou propostas voltadas para a saúde pública. Entre os temas da agenda, o candidato destacou as ações que pretende defender no Senado para ampliar investimentos na área em Pernambuco.

Pela manhã, Túlio também participou da celebração pelos 80 anos do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), no Recife.

Mendonça Filho cumpre agenda de comunicação e articulação

O candidato Mendonça Filho dedicou o dia à produção de conteúdo para a campanha eleitoral. Ele gravou vídeos de divulgação, participou de um café com o bispo Paulo Hortêncio, no Instituto Igreja da Família, e também concedeu entrevista ao podcast PodJá, do jornalista Jamildo Melo.

A participação no programa tem previsão de publicação no próximo sábado (29), como parte da estratégia de comunicação da campanha.

